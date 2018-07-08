即巿股評 港股直擊

內地體育市場龐大，主因政府積極推動運動普及，以改善人民身體健康。今年初中國體育總局及統計局聯合發布的《2016年國家體育產業總規模與增加值數據公告》，2016年內地體育產業總規模(總產出)按年增長11.1%至19,011億元人民幣，其中體育用品製造產值為11,962億元人民幣，佔比約62.9%。隨着市場對相關產品的需求提升，體育用品股可望受惠，投資者可從中挑選。

處於行業領先地位的安踏體育(02020)，近年業績穩步上揚，值得留意。集團主營製造及銷售安踏品牌的體育用品，以及分銷國際品牌產品，一直以多品牌策略經營。除自家品牌安踏外，亦擁有Fila、Descente、Kolon、Sprandi、NBA及King Kow共7個運動品牌，用以針對不同消費群。

安踏已派發2017年度業績，受惠行業持續復甦，去年純利按年增長29.4%至30.88億元人民幣，營業額上升25.1%至166.92億元人民幣。集團收入及純利均創歷史新高，主要受Fila及Descente等業務迅速增長所帶動。隨著該批高端品牌的銷售佔比提高，推動整體毛利率增加1個百分點至49.4%。此外，集團宣布派發末期息0.41港元，連同特別股息0.16港元，全年共派發0.98港元股息，按年增長29%，派息比率維持70%以上。

未來續存併購機會

產品分類方面，鞋類業務增長17.5%至70.49億元人民幣，收益佔比為42.2%；服裝業務增長32.4%至91.16億元人民幣，收益佔比為54.6%；配飾業務增長14.9%至5.28億元人民幣，收益佔比為3.2%。服裝佔收益逾半，年增長率更超過三成，帶動整體業務上揚。

安踏去年下半年收購童裝品牌Kingkow，未來有意拓展Fila的童裝業務，相信有助提升集團於內地童裝的市佔率。安踏手持現金充足，截至去年12月底的現金及現金等價物總額上升19.5%至69.7億元人民幣，負債比率按年改善10個百分點至0.8%。集團表示將繼續關注收購機會，預計未來續會有更多海外併購的消息，有助整體業務持續擴張。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期安踏體育2018、2019及2020年每股盈利為1.383元、1.671元及1.994元人民幣，給予12個月目標價45.0港元，相當於今年預測市盈率26.4倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理