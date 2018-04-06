科網軟件股今日表現兩極，騰訊旗下閱文集團(00772)曾挫4.1%，見68.7元創上市新低，現跌3.1%，成交額1.07億元。
易鑫集團(02858)低見4.31元創新低，現跌0.7%；眾安在綫(06060)跌0.9%；網龍(00777)跌0.4%。
相反，金蝶(00268)回勇最新升6%；擎天軟件(01297)升3.5%；中國軟件國際(00354)升1.2%；IGG(00799)升0.6%；恒騰(00136)升1.5%。
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相反，金蝶(00268)回勇最新升6%；擎天軟件(01297)升3.5%；中國軟件國際(00354)升1.2%；IGG(00799)升0.6%；恒騰(00136)升1.5%。
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