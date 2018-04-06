訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:01 港股直擊 即巿股評

【異動股】高鵬礦業飆23% 執董折讓減持

放大圖片

高鵬礦業(02212)今日急升，暫時最多升23.1%，見0.229元近一個月高，現升14%，成交額4370萬元。

集團中午公布，執行董事楊曉秋全資擁有的凱德國際，在周三(4日)出售合共4億股股份，每股作價0.17元，合共6800萬元，佔已發行股本10.34%。

買方為獨立於集團及其關連人士的第三方。每股作價較公司中午收市價0.212元，折讓19.81%。

出售事項完成後，凱德國際持股將降至約5.49%，並不再為該公司主要股東。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。