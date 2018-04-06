港股直擊 即巿股評

高鵬礦業(02212)今日急升，暫時最多升23.1%，見0.229元近一個月高，現升14%，成交額4370萬元。

集團中午公布，執行董事楊曉秋全資擁有的凱德國際，在周三(4日)出售合共4億股股份，每股作價0.17元，合共6800萬元，佔已發行股本10.34%。

買方為獨立於集團及其關連人士的第三方。每股作價較公司中午收市價0.212元，折讓19.81%。

出售事項完成後，凱德國際持股將降至約5.49%，並不再為該公司主要股東。

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