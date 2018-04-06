港股直擊 即巿股評

隔晚美股續回升，港股周三大插661點後，今早亦見反彈逾400點，不過未能收復三萬點，市場關注美國總統特朗普研究進一步對價值1000億美元的中國進口貨品徵收關稅。

恒指今早高開231點，報29750點屬半日低，開市後升幅擴大，曾升461點，見29980點半日高，未能重上三萬關，升勢之後回順，於29800點上方爭持。恒指中午收報29889點，升371點或1.3%，大市成交額539.34億元。

國企指數報12009點，升151點或1.3%。

美國道指期貨最新跌291點，報24177。特朗普本港時間今早下令美國貿易代表(USTR)研究，對價值1000億美元(7800億港元)貨品徵收關稅的建議，聲明指出，有見中國不公平的報復措施，已指令USTR考慮，根據301條款，對額外1000億美元中國入口貨徵收關稅的可能性，以及確認哪些產品合宜被徵關稅。

新華社批評，有關做法嚴重違反國際貿易規則，稱中國將堅決捍衞國家利益，反對美國貿易保護主義。

藍籌股方面，騰訊(00700)回升2.1%。建行(00939)升1.5%；滙控(00005)升1.3%；友邦(01299)升1.4%；平保(02318)升1.3%。另外，中移動(00941)升1.6%；新地(00016)升2%；「三桶油」升1.9%至2.6%。相反，電能(00006)跌0.8%；聯想集團(00992)跌1.2%；恒安(01044)跌0.7%；金沙中國(01928)跌0.2%。

焦點板塊

水泥股：續炒水泥漲價，海螺水泥(00914)破頂，半日升半成；華潤水泥(01313)創逾6年半高，半日升4.9%；中建材(03323)升3.5%；西部水泥(02233)升3.8%；金隅(02009)升1.4%；海螺創業(00586)升2.7%。

貿易股：中美貿易戰愈演愈烈，多隻美國業務或出口業務比例較重的股份逆市受壓。汽車零件股方面，敏實集團(00425)見逾7個月低，半日跌4.9%；德昌電機(00179)跌4.3%。另外，豬肉股萬洲國際(00288)跌2.8%；創科實業(00669)曾挫3.2%，半日倒升1.8%；從事嬰幼兒及學前電子學習產品及無線電話生產的偉易達(00303)跌1.6%。科技製造股個別走，蘋果概念孖寶瑞聲(02018)和舜宇(02382)分別回升1.8%和2.2%；中芯(00981)跌0.4%；ASM太平洋(00522)跌1%；比亞迪電子(00285)跌1.7%，暫見6連跌；鴻騰(06088)挫4.5%，暫錄8連跌；中興(00763)跌1.8%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：今早曾升6.1%，見6.93元逾8年新高，半日升2.6%。集團向中信集團旗下中信農業產業基金管理以每股5.18元配售2.49億股，代價約12.9億元，作價較前收市價折讓約20.67%。此外，晟德大藥廠亦向中信農業產業基金管理轉讓1.3億股，代價6.73億元。完成後，中信農業產業基金管理將成最大單一股東。

紅星美凱龍(01528)：今早復牌高開13.8%，報半日升9.6%。集團提出有條件自願現金要約，向合資格股東購回並予以註銷最多約3.889億股H股，每股作價11.78元，總代價約45.81億元，涉及股份佔已發行股本總額約9.87%，不會就A股提出要約。每股作價較停牌前收市價10.02元，溢價17.56%。

國際娛樂(01009)：今早落鑊，曾飆23%，半日升14.2%，成交額大增，半日達1.22億元。當中市前錄兩手共5100萬股成交，每股作價2元，涉資1.02億元

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。