即巿股評 港股直擊

讀者胡先生問:「主持人你好本人胡耀棠，兩年前9元購入中國生物製藥(01177)兩萬股，其後拆細，兩萬股變成三萬股請問是否仍然可以長期持有或有更好戰略？謝謝！」(周五收報16.16元)

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「我覺得可以繼續持有此股份，尤其是近期醫藥股是當炒板塊，加上中國生物製藥去年全年純利增長有約三成，再配合國策支持，有利股份前景。早前，內地表示或會降低特別藥的關稅，這消息對整個醫藥板塊都有一定憧憬。中國生物製藥於業績支持下，加上股價持續向上，讀者可以考慮暫不作任何操作。尤其讀者的買入價都比較低，有一定的防守性。萬一市況進一步轉差令股價調頭向下，你可以先留意50天線，約14.9元，屆時或可考慮先行止賺。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「醫藥股近日走勢強勁，中生製藥也不例外，箇中原因在於國策積極扶持相關行業，特別是從事仿製藥及創新藥方面。中生製藥於肝病及抗腫瘤藥有不俗發展，前景仍佳。只是醫藥股現時估值不算特別吸引，幸好閣下持貨成本低，故暫時有以下建議：1)於現水平沽貨，變相取回投資本金，其餘則繼續持有；2)以現價一成升幅作初步減磅目標，每升一成減磅1/3。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「隨着大市波幅愈趨擴張，懼怕大市回調，令回報減少，要維持信念長期持有股份，在精神上肯定愈來愈難。要克服心理上的壓力，最好的方法是高位可適量地『食糊』。讀者當初投入中生製藥的資本約為18萬元，以每股16元計算，相當11250股左右；這意味以現水平沽出約11手，已可接近取回2年前全數的投資成本，而餘下的持倉則為淨利潤。當然，醫藥為目前焦點板塊，正所謂旺市莫估頂；因此，讀者可考慮在目前或更高水平，先分段取回成本；當然，能夠以更高價減持，意味需要沽出的股份數目可相應減少。事實上，難得讀者已持貨兩年，迎來近期利好的催化劑持續發酵刺激該板塊上揚，剩餘的股份仍宜抱耐性，繼續觀察公司的基本面是否與向好發展。」

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