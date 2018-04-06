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今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日升371點 鋼鐵水泥股造好

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隔晚美股續回升，市場繼續聚焦中美貿易爭端，港股周三大插661點後，今早一度彈逾450點，惟仍受制三萬點關。

恒指今早高開231點，報29750點屬今早低，開市後升幅擴大，最多曾升461點，高見29980點，受制三萬點關。其後升勢回順，恒指中午報29889點，升371點或1.26%，大市成交額539.34億元。

國企指數報12009點，升151點或1.28%。

藍籌股方面，本地地產股表現勝大市，新世界發展(00017)急升3.1%; 新地(00016)低位彈2%; 弱勢的舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別回升2.17%及1.78%; 騰訊(00700)重上400元，升2.1%。

建材水泥股造好，海螺水泥(00914)今早創46.85元新高，半日升5%; 正進行整合的中國建材(03323)，升3.5%; 將除牌的中材股份(01893)，漲3.8%; 華潤水泥(01313)破頂，揚4.9%。

鋼鐵及金屬資源股跑出，鞍鋼(00347)見兩周高，半日急升4.8%; 五礦資源(01208)突破5元，漲3.85%; 另外，中國東方集團(00581)及馬鞍(00323)分別升2.53%及3.20%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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