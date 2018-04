即巿股評 港股直擊

港股自從踏入2018年後,有兩個現象比較明顯,一是波幅遠較去年為高,二是單日轉向次數相當頻繁。年初至今共63個交易日,共有23個交易日的單日波幅超過1.5%,佔比接近四成,換句話說,平均不足三個交易日便有一日的單日波幅超過1.5%。以30000點作為基準並以波幅1.5%計,高低位相距達到450點,絕對是day trade炒家的天堂。

遺憾的是,單日波幅夠大,但單日轉向或單日轉向再轉向的情況卻不斷出現。就以周三的交易日來看,恒指先高開149點,見30329點,玩了一個上午貌似站穩30000點水平,卻於下午點半鐘左右開始出現崩潰情況,全日最終「嘜」至最低位的29518點收市,高低波幅達到811點或2.7%。波幅的確夠大,然而在這段時間又有幾多位day trader可以轉身再轉身食盡波幅呢?

好淡雙殺玩死炒家

中國在周三出奇不意地向美國包括大豆及飛機等總值500億美元進口貨品列出徵稅清單,此舉被視為港股大跌超過600點的元兇,當中又以指數重磅股騰訊(00700)最慘,400元的血肉牆城一下被打穿。從技術角度而言,恒指失守30000點後,下一個較大的支持位要數到去年10月4日至12月21日的大型成交密集區約28500點至29200點。基於防線需要下移,不少投資者選擇在周三當日清倉離場,亦有部分朋友加注造淡乘勝追擊。

周四凌晨筆者與幾位好友在酒吧觀賞利物浦對曼城的歐聯大戰,開場30分鐘利物浦已領先三球,道指期貨亦由市前下挫超過500點轉為拗腰倒升幾十點。球賽還沒完結,CNBC已傳來新聞短訊,Stocks make a monster comeback, Dow rallies more than 700 points from lows of the day。假如有投資者在周三收市前拼死撈低,相信會像高普一樣「飲得杯落」;相反,如有投資者趁勢造淡而未及平倉的話,心情應該會像哥迪奧拿一樣,無奈而沉重。

淡友分析員最終投降

雖然港股今早仍然錄得升幅,但好友還是別太得意忘形,近日港股大幅高開後由頭掟到尾的情況比比皆是,加上現時10天線、20天線及50天線均呈下滑跡象,暫時未有足夠證據證明港股經已脫險。雖然指數仍然暗藏殺機,但不少個股卻未有跟隨大市向下,當中包括醫藥股、水泥股及新能源股。在新能源股份中,筆者一直看好及持有華能新能源(00958)及信義光能(00968),兩者近日股價均相當硬淨,相信可持續跑贏大市一段時間。

去年一直看淡華能新能源的大和資本分析員終於「扯白旗」轉軚,在周三發表的研究報告中將其評級由「持有」上調至「跑贏大市」,目標價由2.55元大幅調高30%至3.35元。華能新能源早前突破去年3月、5月、10月及今年1月之四頂阻力2.8元,短線累積一成升幅。華能新能源去年多賺13.3%至30.12億元人民幣,每股盈利0.294元人民幣(約0.358港元),現價相對歷史市盈率(P/E)約8.7倍。假設華能新能源今年純利增長一成,並以歷史P/E中位數約9.5倍計算,今年目標價為3.75元。投資者可候10天線吸納,潛在升幅近三成。

陳景揚

作者為證監會持牌人士,主要從事資產管理,客戶持有上述股份;《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。