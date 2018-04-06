即巿股評 港股直擊

星期三(4月4日)下半場個市再次因為中美貿易戰而忽然急挫逾600點收市，激心嘅係如果星期二(3日)唔係揀隻咁鬼貼價嘅恒指熊(59379)，而係揀啲再遠少少，捱得到個星期二尾市搶高唔死嘅話，咁揸到星期三就發達啦！六合彩嗰廿蚊都慳番。不過呢個世界係無「如果」同「早知」，高槓桿就等同高回報+高風險，阿公話齋：食得咸魚抵得渴，好明顯又係長知識嘅一次trading；「個市睇住你篇文做野...」戰友Jack星期三收市後咁講，我唔信！

大陸一句話「奉陪到底」，刺激美國總統特朗普下令美國貿易代表(USTR)，額外對1000億美元中國進口商品加徵關稅，搞到道指期貨跌逾400點。今朝早都以為個市唔掂，但又見到道指期貨跌幅收窄，恒指今日開局升逾200點；依家10點6分，恒指升幅擴大到升358點，做緊29877點。咁又係嘅，放假前收市插600幾點，依家返嚟升300幾點，都只係補返一半咁大把，更何況日線圖上見10天線(30385點)今日正式跌穿100天線(30486點)，「中期死亡交叉」形成；仲有，由3月中呢啲位開始至今築起咗條「下降通道」。唔通真係學蘇師傅話齋：4月5日係港股大限，唔會大冧但會跌到落年尾？

依家只係4月頭，係唔係跌到落年尾八個月之後就知，依家知道嘅係恒指都仲係升緊300零點，用10點15分做嘅29883點計計數，牛熊證街貨圖上方最貼價就係30300至30399點，呢度有相當於454期指，同現價比差516點先可以食得晒；下方最貼價嘅牛證就係29500至25955點，呢度有相當於446張期指，同現價比差383點先殺晒成堆證。點數上兩邊都係差唔多，但下行慳力啲，同埋目前恒指牛熊證1000點差距期指張數比例係75：25，即係牛證街貨多熊證街貨多，見SlowSTC(14,3)同MACD似有回升跡象而追牛博升嘅話都唔係奇怪事，反而都真係要睇睇到底係咪升埋呢浸，上到「下降通道」頂約30168點又收工下行呢？

過咗6分鐘恒指點數升逾400點，慢慢又移返向牛熊證街貨嘅中間位，都真係純粹鬥邊邊街貨多咁解；一個唔該下晝突然中美雙方都話唔互相收稅啦，仲要擺埋和頭酒無事發生咁嘅話，唔止世界變，股市都變。

Paper trade睇恒指上到「下降通道」頂就回落，堅落場就等到呢個位附近，再拆恒指5分鐘圖見超買入恒指熊(59251)，收回價30890點，同現價有1008點差距；咁近做咩啫，會嚇死寶寶架嘛。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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