即巿股評 港股直擊

周三恒指高開低走，全日波幅810點。恒指收報29518點，跌661點或2.19%，成交金額1090.35億元。國指收報 11857點，跌279點或2.3%；上證收報3131點，跌5點或0.18%。三項指數都回軟，以港股表現較差。

恒指最低跌至29518點，再創2月13日以來之低位。恆指以大陰燭收市，若配合前交易日走勢一併參考，則呈「穿頭破腳」的利淡形態。MACD快慢線的負差距增加，走勢轉差。全日上升股份532隻，下跌1082隻，市況偏弱。

惠譽確認美國AAA主權評級，展望評級為穩定。惠譽指美國的評級主要受經濟規模及人均收入高等結構性優勢支持。至於去年底通過的減稅及就業法案，對短期增長有積極影響，但將令赤字及債務增加。惠譽預計，美國短期經濟前景改善，今明兩年經濟增長分別為2.7%及2.5%。

美國2月份貿易逆差連續第六 個月擴大，且幅度超出預期，逆差規模達到576億美元的九年新高。

特朗普的首席經濟顧問庫德洛預計，美國會與中國就貿易達成協議。白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國貿易代表和財長將與中國進行貿易談判。消息一度令投資者憧憬中美貿易戰將會有所放緩，利好市場氣氛。美股三大指數指數向好，夜期及ADR上升。不過，特朗普在今早(香港時間)再發出聲明，表示已指示美國貿易代表考慮對中國1000億美元商品加徵關稅。消息利美股期貨回軟，今早亞太股市個別發展，料恒指可高開，但若未能上破100 SMA (約30477)，指數或會調頭回軟，至午後才有望反彈。

個股介紹：

白雲山(00874)的主要業務為從事：(1) 中西成藥、化學原料藥、天然藥物、生物醫藥、化學 原料藥中間體的研究開發、製造與銷售；(2) 西藥、中藥和醫療器械的批發、零售和進 出口業務；(3) 大健康產品的研發、生產與銷售；及 (4) 醫療服務、健康管理、養生養老 等健康產業投資等。

集團在2017財年錄得營業收入209.54億元(人民幣.下同)，增長4.58%；利潤總額24.9億元，增長 28.17%；股東應佔溢利20.6億元，增長36.71%。

近日國務院表示，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可獲減稅。預料集團旗下仿製藥金戈也有望受惠。

集團市盈率為16.037倍，周息率1.861%。股份上日收報 25.4元，上望27.6元，止損設於 24元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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