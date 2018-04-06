港股直擊 即巿股評

隔晚美股續反彈，港股ADR亦反彈逾800點。不過美國市場收市後，總統特朗普突公布研究對價值1000億美元的中國進口貨品徵收關稅。

中美周三分別向對方價值500億美元的進口貨徵收關稅，一度觸發環球股市震盪，港股周三下挫661點。不過美股在本港清明節假期休市期間造好，道指更錄三連升。

道指周三晚低開510點，更一度跌穿兩萬四關，其後拗腰倒升，收升230點。隔晚道指進一步造好，收市升240點或0.99%，報24505點。標普500指數漲0.69%或18點，報2662點；納斯特綜合指數收報7076點，漲0.49%或34點。

總統特朗普周四出席活動時重申，美國是因為受到長期不公平貿易對待，因而對中國施加特別關稅作回應。特朗普相信，長遠會與中國建立良好關係，但目前是要求對方給予較佳貿易對，令到雙邊貿易更公平。

而特朗普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，美國將在諮詢期內與中國展開高層次會談，尋求與北京達成協議，以改善貿易不平衡現況。

不過，特朗普本港時間今早突然公布，下令美國貿易代表(USTR)研究，對價值1000億美元(7800億港元)貨品徵收關稅的建議，聲明指出，有見中國不公平的報復措施，已指令USTR考慮，根據301條款，對額外1000億美元中國入口貨徵收關稅的可能性，以及確認哪些產品合宜被徵關稅。

美國道指期貨最新挫354點，報24114。

數據方面，美國2月貿赤擴大至576億美元，是9年半來最高，亦超出預期，但對華貿赤大幅收窄18.6%，至293億美元，因為進口中國貨減少了14.7%。

美國勞工部公布，截至3月31日止當周，美國首次申請失業救濟人數增加2.4萬，至24.2萬人，遜市場預期。

美國今晚將公布上月非農就業數據。

ADR港股比例指數收報30352點，飆升832點或2.74%。周三晚夜期收報29883點，升478點，較恒指收市高水364點。恒指周三收市競價時段遭嘜低，收報29518點，挫661點或2.2%，創2月9日以來收市新低。恒指短期支持參考2月9日低位29129，阻力位在100天線約30480點附近。

A股今日休市。

焦點板塊

內房股：紅星美凱龍(01528)提出有條件自願現金要約，向合資格股東購回並予以註銷最多約3.889億股H股股份，每股作價11.78元，較停牌前收市價10.02元，溢價17.56%，總代價約45.81億元。另外，多家內房已公布上月銷售數據，包括：融創中國(01918)、越秀地產(00123)和金地商置(00535)等。

焦點股份

九倉置業(01997)和九倉(00004)今日除息。

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