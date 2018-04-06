即巿股評 港股直擊

港股走勢偏弱，恒指周三以全日低位收市，報29518點，跌661點，大市全日成交額1090.35億元。筆者認為短期內市況仍會較為波動，主要是中美貿易戰升溫，理論上，目前本港企業盈利增長維持良好，加上估值不算高，本有利支持港股上升，但中美貿易戰影響投資情緒，中美雙方貿易關係隨時會緩和，但隨時又再度緊張，現階段應持觀望態度，或將策略轉而至認購優質新股，把握近期的新股熱潮。

近期上市的新股中，香港服裝供應鏈管理服務供應商愛世紀(08507)值得留意，該公司的主要業務是按客戶提供的規模及條件生產外套，梭織襯衫、套頭上衣，褲子、短褲及T恤等。由於愛世紀實際上不只是協助客戶生產，更會提供一條龍服務，由產品開發，原材料採購，生產管理，品質控制到物流管理都會為客戶安排，故此，該公司的客戶一直不乏國際品牌，包括美國街頭潮牌X-large、澳洲著名滑浪品牌Billabong以及美國滑板潮牌Primitive等，而且更與這些品牌維持良好關係。

據了解，未來愛世紀將在美國洛杉磯和法國設立代表處，提供產品樣本和布料樣本讓客戶審閱，方便在沒海外時差下向客戶提供回應和支援，相信這有助提升客戶的信心及忠誠度。

目前，愛世紀的客戶主要來自歐美，美國及法國的市場佔公司總收益逾八成，產品銷往超過30個國家如澳洲、加拿大及日本等地。截至2017年3月底止的全年收入錄得23.4%的增長，達到1.16億元，純利為1451.8萬元，同比增加46.5%。筆者預計隨着歐美經濟復甦，加上該公司與客戶一直保持高度良好關係，未來數年其業績有望進一步增長。

今年以來，無論是美國的體育用品股如Nike及Addidas，還是內地的體育用品股如安踏(02020)及李寧(02331)，皆公布了令市場滿意的業績，同時股價也曾有一輪炒作，雖安踏與李寧的股價在公布業績後作出調整，但近期又再度由低位回升，預計今年體育用品股仍會是市場焦點之一。愛世紀同屬體育用品股，配合近期的新股熱，相信上市後有望成為另一焦點。

股份現正招股，招股價範圍由0.5元至0.6元，共發行1200萬股，每手為4000股，計劃在4月16日上市。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益