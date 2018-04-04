港股直擊 即巿股評

隔晚美股顯著回升，道指急升389點；納指升1%。不過，美國祭出針對中國徵收關稅的產品清單，中國隨即還擊。在貿易戰升級下，港股清明節假期前先高後急挫，全日波幅達810點。

恒指今早高開64點，開市後曾升148點，見30329點全日高，其後表現反覆，呈好淡爭持，半日最多倒跌146點，中午收報跌22點，午後顯著受壓，尾段插逾500點，收市競價時段進一步嘜低。恒指收報29518點，挫661點或2.2%，創2月9日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為67%，上升股比例為33%。

全日成交額1090.35億元，較上日減少約75.21億元或6.5%。

國企指數收報11857點，跌279點或2.3%。

恒指即月期貨收市跌747點或2.48%，報29405點，低水114點。

A股本周僅三個交易日，滬指跌0.18%，三連跌累挫1.19%；深成指跌0.65%。兩市成交額約4720億元人民幣。內地進入清明節小長假，滬深港通雙交易下周一(9日)恢復。

歐洲三大股市最新向下，德國股市跌逾1%；美國道指期貨最新挫390點，報23595。

中美貿易戰再升級，美國先公布針對中國貨品開徵關稅的產品清單，建議對來自中國的1300種商品加徵25%關稅，總值500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。中國於本港時間下午反擊，國務院關稅稅則委員會公布，對原產美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品，加徵25%的關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元(約3900億港元)。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市挫2.9%，報397.6元，為去年12月21日以來新低；建行(00939)挫3.8%；工行(01398)挫3.5%；中行(03988)挫2.8%。另外，滙控(00005)跌1.6%；友邦(01299)跌1.6%；平保(02318)跌1.9%；中移動(00941)跌2.9%；吉利(00175)跌3.7%。50隻藍籌中，僅九倉置業(01997)逆市升2.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

醫藥股：國務院表示將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可獲減稅。醫藥股逆市爬升，國藥(01099)創新高，收市升5.6%，內地媒體日前報道，國藥器械和國藥控股下屬器械業務已開始謀求合併，或在A股上市。另外，石藥(01093)創新高，收市升3.3%；藥明生物(02269)創上市新高，收市升6.3%；雅各臣(02633)升4.4%；李氏大藥廠(00950)升6.7%；上海醫藥(02607)升5.7%；中生製藥(01177)升1.4%；三生製藥(01530)升4.5%；華潤醫藥(03320)創新高，收市升2.5%；綠葉製藥(02186)獲高盛升目標價，收市升6.8%。

科技股：美國貿易代表辦公室(USTR)正式公布，向一系列中國進口產品徵收關稅的清單，涉及產品總值500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。本港上市的科技製造企業受壓，瑞聲(02018)挫5.9%；舜宇(02382)挫4%；高偉(01415)跌2.4%；丘鈦(01478)跌2.3%；ASM太平洋(00522)跌3.8%；中芯國際(00981)跌4.1%；比亞迪電子(00285)插9.1%；通達集團(00698)跌3.3%；中興(00763)跌2.3%；鴻騰(06088)挫6.5%。相反，長飛光纖光纜(06869)逆市升半成，集團昨日於上海交易所發表更新版A股招股說明書，計劃發行不超過7579.05萬股A股，集資約20億元人民幣。

貨運及港口股：貿易戰升級，貨運及港口股受壓，招商局港口(00144)跌2.3%；中遠海運港口(01199)創52周低，收市跌2.8%；中遠海控(01919)跌1.5%；中國外運(00598)跌1.6%；勝獅貨櫃(00716)跌3.8%；海豐國際(01308)跌3.4%；先達國際物流(06123)跌2.6%；廈門港務(03378)跌2.1%；青島港國際(06198)跌1.9%。航空股亦受壓，成立研究部門應對貿易戰的東航(00670)跌4.9%，其A股跌2.12%；南航(01055)跌5.5%，其A股跌2.02%；國航(00753)跌3.4%，其A股跌3.36%。

焦點股份

華能新能源(00958)：今早曾升7.2%，見3.26元創逾兩年半新高，收市升2.3%，成交額1.37億元。大和資本發表報告，把華能新能源評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由2.55元升至3.35元。

半新股：個別創板股落鑊，合寶豐年(08406)飆43.3%；環球印館(08448)曾飆34.9%，收市升16.4%；常滿控股(08523)升9.4%。主板方面，天長集團(02182)昨日創新低，今日反彈12.4%。相反，焦點股毛記葵涌(01716)見2.88元續創上市新低，收市跌12.6%；「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)亦創新低，收市跌7.7%。

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