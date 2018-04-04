即巿股評 港股直擊

放咗幾日復活節假期，開兩日市明日又放假，缸邊友又邊有心機入場，預咗呢兩日個市都係唔嗲唔吊咁款，結果今日港股確係升又冇本事，但跌又跌唔落。雖然隔晚美股顯著反彈，但港股無氣力跟住上，主要係唔少缸邊友仍外遊未返，加上北水暫停，成交更見淡靜，半日成交只有520億，買賣兩閒，靜靜局局。

恒指今早隨美股高開64點，開市後曾升148點，見30329點半日高，可惜高位力不從心，反覆回落至最多曾倒跌146點，低見30033點，總算保住三萬大關。恒指中午報30157點，跌22點；國企指數報12122點，跌14點。

早於復活節假期前，阿Man已表示多隻重磅股走勢轉弱，假後幾隻重磅股未能復活，仍然死氣沉沉。騰訊(00700)叫做勉強守住405元大股東批股價，咪就係勉勉強強咁守住，半日跌2.8元，報收406.6元，一旦科技股又遭殃，騰訊或失守405元，進一步下試上月低位，甚至下試380元至395元牛證街貨重貨區屠牛。再一次提醒嗰啲長期持有牛證當正股坐嘅缸邊友，咪以為405元係鐵底必守。

至於平保(02318)公布上月保險收入大減，雖然有春節長假嘅季節因素，但難免成為阻礙其回升嘅理由，股價暫時險守80元，但始終弱勢已成，除非股價能重上82.5元方能有轉機。至於大笨象(00005)繼續貼住地板行，平保停手唔掃貨，加上集團亦未啟動新一輪回購計劃，暫時缺乏利好消息，股價短期亦難有運行。至於港交所(00388)只係略為反彈，股價早已跌穿2月低位，一日未見科技獨角獸嚟上市，加埋成交未回升，港交所再重返265元扭轉跌勢唔係咁容易。

今年係醫藥股嘅世界，資金對呢個板塊嘅寵愛程度有增無減，國務院表示將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可獲減稅。一個好消息又炒起整個板塊，唔少股份再創新高，升幅閒閒哋3%或以上。

至於科技股表現仍偏軟，美國貿易代表辦公室(USTR)正式公布，向一系列中國進口產品徵收關稅的清單，涉及產品的價值估計為500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品，相關股份跌勢未止，只有個別股份作死貓彈，但顯然彈力不足。

暫時大市仍然區間上落，話唔定要過埋呢個星期，好淡才能分出勝負，雖然以港股整體估值計算絕對係便宜，但個別重磅股去年累積升幅驚人，而技術走勢亦欠佳，牌面睇落大市易跌難升。不過大戶部署，又點會咁易睇得到，目前只有多作短線操作，減少倉位預留較多現金，一旦市況急轉直下亦無冇怕，反而短時間內大幅下挫，係撈平貨博反彈嘅好機會，但指數喺三萬點水平之上值博率唔高，加上大市已連續多日處於100日線(30484)之下，遲遲未能收復失地回升，恐怕港股仍然會係有波幅，冇升幅格局。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)