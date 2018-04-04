重要通告 港股直擊

華人置業(00127)加碼再掃中國恒大(03333)股份，連同集團執行董事陳凱韻(甘比)合計持股量，由上一次披露的7.1%增至約8%。以今日中午收市價24.7元計算，持有恒大股份市值約260.35億元。

華置表示，由去年4月至今，以總代價約132億元，購入恒大約8.575億股，佔已發行股本約6.5%。另外，甘比個人持有1.965億股，佔已發行股本約1.49%。

兩者合計持有恒大約10.54億股，相當於已發行股本約8%。

華置重申，對中國恒大的整體發展前景充滿信心。