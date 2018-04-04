港股直擊 即巿股評

隔晚美股顯著回升，道指急升389點；納指升1%。港股連續兩日窄幅高收後，今早續反覆。板塊以醫藥股和內房股表現較好。

恒指今早高開64點，開市後曾升148點，見30329點半日高，其後表現反覆，呈好淡爭持，半日收市前明顯受壓，最多倒跌146點，見30033點半日低。恒指中午收報30157點，跌22點或0.1%，大市成交額520.17億元。

國企指數報12122點，跌14點或0.1%。

A股半日高收，滬指升0.8%；深成指升0.62%。

藍籌股方面，建行(00939)跌0.7%；中移動(00941)跌1.3%；騰訊(00700)跌0.7%；平保(02318)跌0.1%；工行(01398)跌0.3%；中行(03988)跌0.7%。相反，友邦(01299)升0.6%；港交所(00388)升0.9%；恒生(00011)升1.1%；新地(00016)升1%；九倉置業(01997)升2.8%。

焦點板塊

醫藥股：國務院表示將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可獲減稅。醫藥股今早全線爬升，國藥(01099)創新高，半日升7.2%，內地媒體日前報道，國藥器械和國藥控股下屬器械業務已開始謀求合併，或在A股上市。另外，石藥(01093)創新高，半日升6.1%；藥明生物(02269)創上市新高，半日升6.8%；雅各臣(02633)升3.9%；李氏大藥廠(00950)升11.8%；上海醫藥(02607)升10.6%；中生製藥(01177)升5.8%；三生製藥(01530)升3.6%；華潤醫藥(03320)創新高，半日升1.7%；綠葉製藥(02186)獲高盛升目標價，半日升8.4%。

內房股：另一跑出板塊，華潤置地(01109)升2.1%；中海外(00688)升2.4%；碧桂園(02007)升1.5%；萬科(02202)升1.3%；金茂(00817)升2.3%；奧園(03883)升2.1%；新城發展(01030)升2%；雅居樂(03383)升1.8%；華僑城(亞洲)(03366)升5.1%。

科技股：美國貿易代表辦公室(USTR)正式公布，向一系列中國進口產品徵收關稅的清單。涉及產品的價值估計為500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。本港上市的科技製造企業今早個別走，瑞聲(02018)跌2.2%；舜宇(02382)升0.5%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)升0.4%；ASM太平洋(00522)跌2.1%；中芯國際(00981)跌1.3%；比亞迪電子(00285)跌3.6%。

焦點股份

華能新能源(00958)：今早曾升7.2%，見3.26元創逾兩年半新高，半日升4.6%，成交額7120萬元。大和資本發表報告，把華能新能源評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由2.55元升至3.35元。

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