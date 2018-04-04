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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌22點 醫藥風電股造好

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隔晚美股顯著回升，道指急升389點。港股連續兩日窄幅高收後，今早呈先高後低走勢。

恒指今早高開64點，開市後曾升148點，見30329點半日高，其後表現反覆，最多曾倒跌146點，低見30033點。恒指中午報30157點，跌22點或0.08%，大市半日成交額520.17億元。

國企指數報12122點，跌14點或0.12%。

藍籌股方面，內房股造好，中國海外(00688)及華潤置地(01109)分別升2.38%及2.11%; 中石化(00386)破頂，升0.84%; 騰訊(00700)繼續跑輸，跌0.68%。

國務院落實仿製藥企業所得稅優惠，多隻醫藥股炒高。李氏大藥廠(00950)急升11.78%; 上海醫藥(02607)創逾兩年半高，半日升10.57 %; 另外，國藥(01099)及石藥(01093)分別升7.24%及6.09%，為表現最好兩隻國指成份股。

風電股逆市造好，大和看好華能新能源(00958)，升目標價至3.35元，股份今早創逾兩年半高，半日升4.61%，報3.18元。另外，龍源電力(00916)及金風科技(02208)分別升3.65%及3.04%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

 

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