即巿股評 港股直擊

噚日個市喺朝早最低做過29755點之後就開始跌停，上半場見爬返上30000點邊皮後，見下行多街貨，於是揀定隻收回價係30238點有成40幾倍槓桿嘅恒指熊(59379)出嚟，諗住個市會下行殺牛先揀隻咁鬼貼價架啫。朝早11點半到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現咗第一次超買(%K線同%D線分別見87.63同85.24)，(59379)隨時落場，但見到恒指點走勢上就keep住橫行到上半場收市，至下半場開市後半個鐘，同時間SlowSTC(14,3)就下行，仲見超賣添(1點半%K線同%D線分別報10.54同20.78)(請大家睇吓個圖就會明啦)。一個咁奇怪嘅情況出現就梗係有理無理將隻(59379)掉走咗先啦，好歹個市都叫做回返啲，(59379)變得愈嚟愈貼價。

呢個奇怪景象接住落嚟嘅就係恒指無啦啦拗腰，上到2點15分時，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)已經踏入咗嚴重超買嘅範圍；雖然話恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)又見超買可以送熊證落場，但經過朝早個異象之後，就算送熊證落場嘅話都唔應該再追咁貼價嘅(59379)，因為那時恒指收復所有失地不得止，仲要見倒升就知道(59379)命不久矣，結果佢嘅死亡時間係大約下晝3點10分(當時恒指見30251點)，Amen。

恒指呢下抽升我都被佢嚇親，但嚇親還嚇親，有咩事都真係唔理好醜，但求甩手，否則真係被打靶嘅話就連「斗零」都無。(點解我知？乜你覺得我未試過揸過一隻證係被人打靶咩？)

望返恒指日線圖，依家10點22分，其實開市到依家恒指點數上都未有太大變動，戰友Jack話可能今日係兒童節，放晒假。依家日線圖見其實恒指做咗個「平底三角形」出嚟，底線大約係29990點附近，同時SlowSTC(14,3)嘅%K線(17.64)升穿咗%D(16.49)，係有回升嘅跡象，且開埋恒指牛熊證街貨圖，以恒指暫時做過最高位30329點去度嘅話，恒指依家踩入咗30300至30399點呢個熊證範圍，而呢度只得261張期指。個市係咪hea喺度想等多啲街貨出現先到一刀切，免得費時失事呢？難講，但似。反正噚日都一額汗完今日恒指又似死魚，休戰一日算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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