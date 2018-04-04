即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開高走，全日波幅513點。恒指收報30180點，升86點或0.29%，成交金額1165.56億元。國指收報12136點，升138點或1.15%；上證收報3136點，跌26點或0.84%。港股走勢優於A股。

恒指最低跌至29755點，創2月13日以來低位後反彈，最終以陽燭收市；若配合前交易日走勢一併參考，則呈「曙光初現」的利好形態。MACD快慢線的負差距略收窄，市況略喘穩。全日上升股份661隻，下跌986隻，市況未如指數般強。

香港2月份零售銷售額同比成長29.8%，高於預期，料消息利好香港零售板塊。

美國政府公布，向總值約500億美元的中國產品徵收關稅。美國貿易代表辦公室公布一份非消費品的產品清單，涵蓋1300種包括工業技術、運輸及醫療產品，徵收25％關稅，作為迫使北京改變對知識產權操作的一部分。

新華社表示，針對美國公布的對華301調查征稅建議，商務部發言人表示中方堅決反對，並將於近日依法對美產品採取同等 力度、同等規模的對等措施。中國已向WTO通報，將對27億美元的美國進口產品 徵收報復性關稅，涉及水果、堅果、葡萄酒和豬肉。中國對世貿組織表示可能針對更多美國產品採取報復措施。

雖然貿易戰有升溫跡象，但投資者卻憧憬美國總統特朗普對個別科技企業的評論，不會引發政策調整，加上對企業業績的觀望，令美股三大指數出現反彈。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，但若未能上破100 SMA (約30468)，指數或調頭回軟，尾市添波動。

個股介紹：

TCL多媒體(01070)的主要業務為製造及銷售電視機。

集團在2017財年錄得收入408.2億元，同比上升22.4%，創歷史新高。毛利較去年同期增長8.3%至63.0億港元；雖然受屏價上漲、業務區域佔比變化的影響，全年毛利率由去年同期17.4%下跌至15.4%。

不過，在集團推出產品創新及結構升級下，以及受益於下半年屏價回落，第四季度毛利率由第三季度的14.2%迅速回升至16.6%。全年費用率由去年同期的15.1%下降至13.1%，連續八個季度持續下降，達自2003年以來最低水平。

經營溢利為10.5億元，除稅後淨利潤為8.0億元。股東應佔溢利同比上升345.7%至8.1億元。(包括深圳市雷鳥網絡科技完成增資後的一次性收益2.2億港元)，為五年以來最高。

集團預測市盈率為16倍，周息率1.59%。股份上日收報3.77元，上望4.4元，止損設於3.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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