港股直擊 即巿股評

港股昨日開局先低後高，今早在隔晚美股反彈下有望靠穩，不過明日港股清明節假期休市，料今日成交偏淡，市場繼續觀望中美貿易磨擦變化。

美股隨晚三大指數均升逾1%，收復周一跌市大半失地，市場對中美貿易衝突的憂慮情緒有所緩解。道指以近全日高位收市，升389點或1.7%，報24033點；標普500指數漲1.3%，報2614點；納指漲1%，報6941點。科技股反彈也支撐市場，近期捱沽的特斯拉收市升近6%，亞馬遜收市倒升1.5%。

華爾街有分析指出，投資者繼續關注市場的波動性，儘管美股4月開局不利，但通常股市在4月表現強勁，對道指來說4月是一年中表現最好的一個月。

那邊廂，在美股收市後，美國貿易代表署(USTR)根據301調查，公布建議對價值500億美元的中國進口商品徵收關稅的清單。代表署建議對清單上中國商品，徵收額外25%的關稅，以彌補美國在科技領域的損失，清單覆蓋1300種商品種類， 當中包括航空航天、訊息技術、通訊、機器人和機械等行業。中國駐美國大使館隨即發表聲明，中方強烈譴責，堅決反對美方在毫無事實依據的情況下，發起對華301調查，並公布徵稅建議。聲明表示，來而不往非禮也，中方將立即訴諸世貿組織爭端解決機制。同時，對美國產品採取同等力度，同等規模的對等措施。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.49元，較本港上日收市升0.94元；騰訊(00700)ADR收報410.04元，升0.64元；國壽(02628)ADR收報21.71元，升6仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報11.18元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.4元，升3仙；中石化(00386)ADR收報7.17元，升3仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.19元，升0.64元；聯通(00762)ADR收報10.09元，升0.14元。

美股和美元雙雙上漲，金價偏軟，黃金期貨收跌0.77%，報1336.5美元/盎司。紐約期油則升0.9%，報63.57美元/桶。美國API原油庫存意外減少328萬桶。

ADR港股比例指數報30281，較周二恒指收市升101點或0.33%。港股昨日午後在友邦(01299)及內銀股帶動下倒升，恒指收報30180點，升86點或0.29%，大市成交額則縮減至1165.56億元。恒指短期阻力為100天線約30480點附近，重要支持位參考2月9日低位29129點。

政府統計處公布，2月份零售業總銷貨值按年上升29.8%，升幅較一月份顯著擴大25.6個百分點，連續十二個月上升。今年首兩個月，零售銷售上升15.7%。

焦點板塊

內房股：多家上市開發商公布上月及首季銷售數據，留意內房股股價表現。中國奧園(03883首季合同銷售按年飆升1.25倍，3月份合同銷售按年升1.43倍。中國恒大(03333)3月合約銷售額約493.7億元人民幣，按年上升28.2%。合景泰富(01813)3月預售額50.6億元人民幣，按年增加34.8%。時代中國(01233)首季合同銷售按年增長59.8%。

焦點股份

MAX中國(01970)：公布與廣州金逸影視就新建30家IMAX影院達成協議，影院將在6年內於中國各地陸續開業。30家影院將涵蓋一線到四線城市。

廣汽集團(02238)：公布3月汽車銷量18.34萬輛，按年增長4.9%；首3個月累計銷量50.84萬輛，按年上升11.2%。廣汽昨日收市急升9.4%。

中國中車(01766)：公布首3個月簽訂合計金額約487.4億元人民幣的合同，按年增長16.7%。

正通汽車(01728)：公布昨日回購560萬股，每股作價5.84至5.95元，涉資3303萬元。