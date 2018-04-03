即巿股評 港股直擊

復活節假期後復市，期指昨天全日走勢反覆。受美股隔晚急跌影響，期指低開185點，開市後跌勢進一步加劇，最多曾跌300點，低見29750點，惟之後跌幅有所收窄，並重回29900點水平上落。午後，期指突然發力，除了重返3萬點關之上，更成功扭跌為升，並一度高見30295點，雖然最終升勢有所回順，惟全日仍能升102點，收報30152點。成交方面再進一步縮減，全日僅1166億元。

近日，中美貿易戰持續升溫，先是中國政府於周一正式落實了對美國進口商品加徵關稅的清單，涉及128項商品，這亦是中國政府於中美貿易戰中的首個攻勢。昨天中國駐美大使在接受訪問時，再度擺出強硬姿態，宣稱如果美國一旦公布「301調查」結果，並向中國加徵關稅時，中方將堅決以同等規模、金額及強度回擊。

另一方面，中國周一公布關稅清單後，外電亦引述美國官員稱，該國將於4月6日或之前公布針對中國的關稅清單，涉及高新技術產品，正因如此，預期環球市場（包括香港）本周的表現定必繼續受制貿易戰升溫所影響，倘若再加上近日連串的環球大型科網股的不利消息拖累，預期本周環球股市定必更波動，大家宜小心。

技術方面，經過昨天的走勢，期指中短期偏淡的形勢未有出現明顯變化。昨天期指雖然能成功轉跌為升，並於環球股市皆跌之際仍能獨善其身，然而，一日期指仍未能收復及企穩上月底大型裂口的頂部（大概31000點）之上，市況仍不能稱為脫險，更甚如要開展升勢，並再次挑戰歷史高位，那麼期指便定必要成功企穩於大約31800點的前雙頂阻力之上，否則所有升勢也只可視為反彈，而反彈過後，期指便會再向29070點的重要支持進發，各位千萬不要給昨天的市況影響下而打亂部署。

升至100天線小注造淡

本周因北水暫停及假期因素影響，預期大市成交應維持在較低水平，相信這亦為大戶提供一個在衍生工具市場中獵食的絕佳機會，建議各位在部署上切勿太進取，盡量避免選擇太貼價的衍生產品，以防招致重大損失。

策略方面，暫時仍以睇位建淡倉為主，而已持有淡倉者可續持有。而未有倉在手的，則可待期指反彈至100天移動平均線附近（現時為30456點）時，考慮小注開倉造4月Long Put，行使價可選價外800至1000點左右；相反，待期指跌穿昨天的低位29750點，同時需要跌穿該日開市後15分鐘低位時，才開倉造淡，倉位可選4月Long Put，行使價為價外800點，所有淡倉則可以等期指收於100天移動平均線時考慮平倉止蝕。