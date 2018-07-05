即巿股評 港股直擊 國際財經

美國科技股上升動力驟降，加上中美貿易關係愈趨緊張，陰霾持續籠罩美股市場。美國總統特朗普周末一再炮轟亞馬遜，以及中國向美國進口貨加徵關稅還擊，令美股周一大插水，科技股遭拋售，拖累納指急挫2.74%，標普500指數與道指分別下跌2.23%及1.9%。

標指周一失守200天移動平均線，結束此前連續442個交易日企於該線之上；道指則在200天線附近反覆。由於200天線是指數長線趨勢的重要指標，跌穿該線會被視為長線升勢遭到破壞，屬轉淡訊號。

不過，須留意標指自2008年金融海嘯以來曾出現5次「假跌穿」情況。「假跌穿」的條件是：一、有關指數維持在200天線之上達一個月或以上；二、雖然跌穿200天線，但隨後數個交易日便收復此重要關口；三、其後一個月內並無再次失守200天線。換言之，若這次標指在失守後7個交易日內重返其上，便不宜對後市看得太淡。

市場研究機構Bespoke統計了1928年以來、一旦長線趨勢向上的標指失守200天線後表現，亦得出類似結論。

過去90年，有14次標指能維持在200天線之上超過300個交易日。計算這14次標指失守200天線，其後一個星期平均跌0.93%，升跌比例僅50︰50。細看隨後一周錄得跌幅的7次標指表現，除了1994年及1998年兩次市況較為慘烈，標指分別瀉4.7%和5.79%，其餘5次的跌幅僅介乎0.12%至2.93%。

然而，統計這14段時期其後1個月及3個月的表現卻有點驚喜，平均升約1.07%和1.26%，中位數分別為0.69%和2.51%。上升比例方面，這14次期間，高達10次標指於其後3個月報升，上升比例達71.4%；1個月後錄得正回報的比例約64.3%。故此，標指失守200天線，未必是立即造淡良機。

值得留意的是，回顧對上一次標指跌穿200天線嚇窒股民後迅速回升的市況，簡直比過山車更「Chok」。標指在2014年10月13日失守200天線後，一個月內勁飆近8.8%，那次「假跌穿」震倉威力非同小可。今次股民宜多觀察數個交易日，再謀定而後動。

港股方面，因應周一美股顯著下挫，恒生指數昨天承壓低開165點，其後跌幅一度擴大至338點，低見29755點，午後時段跌幅逐步收窄，最終收報30180點，倒升86點(0.29%)。主板成交1166億元，上升股票佔40%。

技術走勢上，恒指早前跌穿去年中開展的上升通道底線並失守100天線，走勢明顯轉淡。不過，恒指在過去個半月以長方形的形態運行，現水平相當於長方形底線支持位置，約29850點。昨天恒指在此重要水平出現爭持，最終收於其上方；惟若失守此支持位，恒指有機會回試成交密集區頂(約29165點)和2月9日低位(29129點)。

信報投資研究部

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