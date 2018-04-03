港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升溫，拖累隔晚美股急挫，道指跌458點；納指急插2.7%。港股今日4月第一個交易日創逾一個半月低，於三萬點水平爭持。

恒指今早低開165點，開市後跌幅收窄至82點，見30010點半日高，其後沽壓復現，最多挫338點，見29755點，創2月12日以來新低，中午跌179點。午後走勢顯著改善，下午約2時50分後倒升，最多升175點，見30269點全日高。恒指收報30180點，升86點或0.3%，連續兩日高收，累漲157點或0.5%。大市今日下跌股份比例達六成，上升股比例為四成。

全日成交額1165.56億元，較上日減少約207.31億元或15.1%。

國企指數收報12136點，升138點或1.1%。

恒指即月期貨收市升102點或0.34%，報30152點，低水28點。

A股偏軟，滬指跌0.84%；深成指跌0.91%。兩市成交額約4830億元人民幣。

歐洲三大股市最新受壓，德國股市挫逾1%；美國道指期貨最新升49點，報23601。

中美貿易關係續升溫，中國昨日正式對冷凍豬肉、水果、酒及堅果等128項美國進口產品徵收關稅，稅率最高25%，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅。外交部發言人耿爽強調若有人執意打貿易戰，中方奉陪到底。而白宮發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)表示，對於美國在貿易上被佔便宜的情況，特朗普已經感到厭倦，強調一定會向中國反擊。

藍籌股方面，友邦(01299)升2%；平保(02318)創近兩個月低後，收市倒升0.9%；中移動(00941)升0.8%；建行(00939)升0.7%；中行(03988)升0.9%；工行(01398)升1.3%。另外，中石化(00386)派高息，收升3.6%。澳門3月賭收按年增長22.2%，連升20個月，勝市場預期，銀娛(00027)和金沙中國(01928)分別升2%和0.7%。相反， 騰訊(00700)曾挫2.2%，低見400.6元，午後一度倒升，收市反覆跌0.2元；滙控(00005)跌0.6%；中海油(00883)去年多賺38倍，惟股價挫3.6%；港交所(00388)跌0.9%；電能(00006)除息，收市挫3%；中銀香港(02388)去年盈利跌44.39%，而持續經營業務盈利按年上升15.9%，股價跌2.6%。

焦點板塊

醫藥股：全線造好，石藥(01093)升2.4%；神威藥業(02877)創逾33個月高，收市飆14%；綠葉製藥(02186)創兩年半高，收市升7.9%；國藥(01099)創逾一年半高，收市升7.1%；華潤醫藥(03320)創新高，收市升8.5%；石四藥(02005)升4.6%；藥明生物(02269)升3.6%；東陽光藥(01558)升11.2%；億勝生物科技(01061)升9.7%；上海醫藥(02607)升3.6%。

水泥股：內地傳媒報道，水泥需求旺季將至，近日全國水泥市場拉開漲價序幕，以東北地區水泥價格升幅最為顯著。海螺水泥(00914)飆7.6%，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周一(26日)增持海螺水泥355萬股或0.27%，每股作價41.683元，最新持股量增至8.15%。另外，中材股份(01893)創近7年新高，收市升7.7%，集團已獲聯交所批准撤回H股上市，股份最後交易日為4月16日，隨後於23日下午4時正式除牌，以換股方式併入中材的中國建材(03323)升7.5%；華潤水泥(01313)升2.5%；金隅(02009)升4.5%。

內需股：多隻食物及飲品製造商走強，康師傅(00322)曾升4.4%，收市升2%；統一(00220)見逾兩個月高，收市升6.6%；青島啤(00168)升5.6%；華潤啤酒(00291)升2.2%。豬肉股萬洲國際(00288)升0.6%；雨潤食品(01068)升3.8%；頤海國際(01579)升5.1%。另外，恒安(01044)收市飆8.3%，為表現最好藍籌。

汽車股：主要汽車製造商普遍向下，比亞迪(01211)曾挫4.6%，再創逾半年低，收市跌0.8%，內地《經濟觀察報》報道，比亞迪計劃分拆旗下動力電池和光伏業務。華晨(01114)曾挫5.7%，收市跌3.4%。東風(00489)跌2.1%。相反，廣汽集團(02238)連跌7日後反彈，收市飆9.4%，集團去年盈利按年增75%，每股末期息0.43元人民幣按年增95%，另以資本公積向股東每10股送4股。

手機設備股：外電引述消息人士稱，特朗普政府將於本周公布徵收關稅的中國入口貨品清單，大部分都屬於高科技產品，但可能會待兩個月後才生效，給予時間兩國磋商。本港上市蘋果公司供應商先低後高，收市個別走，瑞聲科技(02018)見近兩個月低，收市倒升1%。舜宇(02382)曾跌4.2%，收市跌0.8%；丘鈦(01478)跌2.1%；高偉(01415)跌2.4%。其他手機設備股方面，比亞迪電子(00285)跌3%；信利(00732)跌3.5%；昂納科技(00877)跌1.8%。

焦點股份

大悅城地產(00207)：中糧系地產企業擬重組，A股中糧地產(000031.SZ)以發行股份方式、總作價約147.56億元人民幣收購大悅城地產約64.18%股份。大悅城今早高開13.5%，見1.43元，開市後升幅收窄，收市升4%，成交額4370萬元。

中聯重科(01157)：去年盈利13.42億元人民幣， 2016年同期則為虧損9.29億元人民幣。股價今日飆升10.3%，報3.31元為超過一個月高，成交額1.33億元。

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