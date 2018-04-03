今日 16:49
重要通告
港股直擊
合景泰富(01813)公布，3月預售額50.6億元人民幣，按年增加34.83%；預售建築面積28.8萬平方米，按年上升28%。
貿戰科企雙殺 道指開季曾插758收市挫4…
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快速時裝瀕臨促銷危機
占飛
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【信報月刊】民企瘋狂擴張 權貴資本主義陷…
CDR新規出籠 騰訊喜舜宇悲
恒昇
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【信報月刊】海航是海南神話 大到不能倒？
HK still has role to play if China uses CDR to attract tech IPOs
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
Circle攻港搶虛幣大客 看好中國成數碼經濟龍頭
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美國限制進口或促使通脹升溫
Keith Wade
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財富管理
中國向美產品徵稅 白宮:特朗普將反擊
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【盤房來料】醫藥股第二季仍可跑贏大市
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【每月拆局】4月股市進銳退速 有危有機
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特朗普本周料公布徵收中國貨品關稅清單
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【熱炒半新股】毛記葵涌再插14% 刷新上市低
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開市焦點:外圍科技股重創 騰訊或失配股價
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法政匯思:港府指控戴耀廷毫無根據
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恒指突挫335點 騰訊跌至400元邊
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放盤速遞:康怡花園相連戶叫價2300萬
地產新聞 ｜ 今日 08:00
德勤料今年至少5隻超大型新經濟公司上市
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