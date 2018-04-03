即巿股評 港股直擊

還沒來得及消化復活節的喜悅，隨即便迎來帶點哀愁的清明。復活節期間，筆者在家中做了一個小統計，分別統計一下恒指成分股及國指成分股今年第一個月及首季(1月至3月)表現。恒指今年第一個月回報為9.9%，而首三季回報則為0.6%。第一個月跑輸恒指的成分股共32隻，與大市同步的股份為兩隻，能跑贏大市的股份共16隻。

第一個月便能跑贏大市的股份，按順序首五位為潤地(01109)、建行(00939)、港交所(00388)、中行(03988)及中海外(00688)，回報分別為35.7%、25.3%、23.6%、22.7%及20.5%。若按板塊來看，今年第一個月，內銀股、濠賭股及內房股表現均相當不俗，能跑贏恒指的股份包括建行、交行(03328)、中行、工行(01398)、金沙(01928)、銀娛(00027)、潤地及碧桂園(02007)。

國指表現優於恒指

單月跑贏恒指沒甚麼參考價值，但如能在今年首季跑贏大市，相對值得投資者深入研究。今年首季恒指回報僅0.6%，較今年第一個月回報大幅縮水9.3個百分點，然而跑贏大市的股份，卻從第一個月的16隻增加至20隻。至於能夠在今年第一個月及首季均能跑贏恒指的股份則只有12隻，分別為銀娛、中石化(00386)、港交所、中海外、騰訊(00700)、建行、潤地、工行、金沙、碧桂園、交行及中行。

若從上述12隻能在第一個月及首季均能「雙殺」恒指的股份中，再將篩選條件收窄至第一個月及首季回報均需要達到雙位數的股份，則只餘下四隻，分別為銀娛、中石化、建行及潤地。換句話說，這四隻恒指成分股屬於強中強的股份。讓我們換個角度看看國指，今年第一個月及首季回報分別為15.8%及2.5%，兩者均優於同期恒指表現。

內銀股強勢盡現

按照上文篩選方式，能於今年第一個月及首季跑處國指的股份共14隻，當中包括中石化、國航(00753)、海螺水泥(00914)、建行、中信銀行(00998)、潤地、農行(01288)、工行、郵儲銀行(01658)、萬科(02202)、交行(03328)、招行(03968)、中行及中信証券(06030)。至於能在第一個月及首季回報均達到雙位數的國指成分股則多達八隻，分別為中石化、海螺水泥、建行、潤地、農行、郵儲銀行、萬科及中信証券。

綜合恒指成分股及國指成分股今年第一個月及首季回報來看，我們不難從中找到一些端倪，第一，能夠跑贏的股份悉數被稱為「舊經濟股」，最強勁的股份為內房、內銀及原材料股；第二，八隻內銀股能於第一個月及首季均能跑贏國指兼升幅錄得雙位數，反映內銀股強勢盡現；第三，從今年第一個月及首季均能分別跑贏恒指及國指而回報同樣能錄得雙位數的股份，共有三隻股份，分別為中石化、建行及潤地。從過去大市表現可見，能在年初便跑出兼跑贏大市的股份，往往能笑到最後(年底)，按照上述統計作部署，以中石化、建行及潤地作穩膽，相信年內會有不俗回報。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。 (因上周五復活節假期，稿件順延至今日刊登)