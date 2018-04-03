港股直擊 即巿股評

中材股份(01893)隨建材及水泥股走強，最新升6.8%，報7.65元創近7年新高，成交額2660萬元。

集團已獲聯交所批准撤回H股上市，股份最後交易日為4月16日，隨後於23日下午4時正式除牌。

中材股東換股登記日為4月23日，預期會於5月2日前後，向換股股東寄發中國建材(03323)股份H股。

該公司與中國建材於去年公布以換股方式合併，比例為每股中材股份可換取0.85股中國建材股份。

中建材最新升6.3%。

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