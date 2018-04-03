即巿股評 港股直擊

復活假期前，中美兩國準備坐埋談判桌前講數，以為貿易戰降溫，豈料中國老實不客氣，一踏入四月就向美國逾百種進口商品徵稅，而白宮當然強硬回應，令貿易戰再度升溫，隔晚美股食咗瀉藥款，三大指數挫逾咁2%，拖累港股失守三萬大關。恒指今早低開165點算跌得少，開市後跌幅更收窄至82點，重上30010點半日高，其後沽壓復現，一度跌338點，見29755點半日低位，臨近中午跌勢回順，恒指半日收報29913點，跌179點；國企指數半日收報11992點，跌6點。

有消息指美國政府今個星期公布徵收中國進口貨品清品，當中十居其九屬於高科品，雖然兩個月後先生效，但相關股份率先下跌，尤其係一蘋果公司供應商。瑞聲科技(02018)曾跌4.4%見近兩個月低，半日跌1.6%。舜宇(02382)曾跌4.2%，半日跌3.5%；丘鈦(01478)跌3.7%；高偉(01415)跌3.3%。其他手機設備股亦陪跌，跌幅由1.7%至4.5%不等。

侵侵點名追殺亞馬遜，指其少交稅亦扼殺其他零售商生存空間，連累科技股插水，騰訊(00700)難逃一跌，盤中曾低見400.6元，失守大股東配股價405元，半日報收406.8元，力守配股價。技術走勢上，騰訊自公布業績後，持續走弱，但諗深一層，中美貿易戰理應不傷及騰訊，其主要收入來源亦不受影響，可惜天要下雨，娘要嫁人，股價之前升得勁，基金要減磅亦只有搵騰訊開刀。留意騰訊股價一旦跌穿2月低位，或有機會進一步下試375元尋找支持，未有貨想撈貨，暫時都係睇定些少。

至於港交所(00388)執輸行頭，慘過敗家，錯失阿里巴巴在港上市後，為吸引其他科技獨角獸來港上市，計劃放寬同股不同權，可惜至今仍未能公布細節，人家A股已加快發行CDR吸新股，最快月底可推CDR，港交所仍未有對應方法，股價只有繼續向下尋底，股價半日再跌1.8%，2月低位已失守。

內需股成為資金避風港，皆因不受中美貿易戰影響，多隻食物吸飲品製造股逆市做好。而恒安(01044)半日升逾7%，不僅係最大升幅需股，亦係表現最佳藍籌股。除需股，醫藥股持續跑贏內咗內大市，板塊不少股份逆市創高位，而大部份股份更錄得內2%或以上升幅。相信醫藥股喺第二季可持續跑贏大市，吼住呢個板塊股份，得逢回吐吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)