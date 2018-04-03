港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升溫，拖累隔晚美股急挫，道指跌458點；納指插2.7%。港股今早失三萬點，亦創逾一個半月低。

恒指今早低開165點，開市後跌幅收窄至82點，見30010點半日高，其後復軟，曾挫338點，見29755點，創2月12日以來新低，半日收市前跌勢回順。恒指中午收報29913點，跌179點或0.6%，大市成交額637.84億元。

國企指數半日收報11992點，跌6點或0.1%。

A股半日受壓，滬指跌0.93%；深成指跌1.14%。

中美貿易關係續升溫，中國昨日正式對冷凍豬肉、酒及堅果等128項美國進口產品徵收關稅，稅率最高25%，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅。發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)表示，對於美國在貿易上被佔便宜的情況，特朗普已經感到厭倦，強調一定會向中國反擊。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾挫2.2%，低見400.6元，半日跌0.7%；滙控(00005)跌1.1%；中海油(00883)去年多賺38倍，股價挫3.3%；港交所(00388)跌1.8%；建行(00939)跌0.5%。另外，電能(00006)除息，半日跌2.9%；中銀香港(02388)去年盈利跌44.39%，而持續經營業務盈利按年上升15.9%，股價跌3.1%。相反，友邦(01299)升1.1%；中石化(00386)升2.5%；中移動(00941)升0.3%。

焦點板塊

手機設備股：外電引述消息人士稱，特朗普政府將於本周公布徵收關稅的中國入口貨品清單，大部分都屬於高科技產品，但可能會待兩個月後才生效，給予時間兩國磋商。本港上市蘋果公司供應商受壓，瑞聲科技(02018)曾跌4.4%見近兩個月低，半日跌1.6%。舜宇(02382)曾跌4.2%，半日跌3.5%；丘鈦(01478)跌3.7%；高偉(01415)跌3.3%。其他手機設備股方面，比亞迪電子(00285)跌3.1%；通達集團(00698)跌2%；信利(00732)挫4.5%；昂納科技(00877)跌1.7%。

內需股：多隻食物及飲品製造商走強，康師傅(00322)曾升4.4%，見17元，半日升0.2%；統一(00220)見逾兩個月高，半日升5.3%；青島啤(00168)升3%；華潤啤酒(00291)升2.6%。豬肉股萬洲國際(00288)升0.1%；雨潤食品(01068)升5.7%。另外，恒安(01044)半日飆7.2%。

醫藥股：普遍逆市造好，石藥(01093)升1.9%；神威藥業(02877)創逾33個月高，半日升10.7%；綠葉製藥(02186)創兩年半高，半日升10.4%；國藥(01099)升5.3%；華潤醫藥(03320)創新高，半日升6.9%；石四藥(02005)升3.9%；藥明生物(02269)升3.3%；東陽光藥(01558)升7.6%。

水泥股：內地傳媒報道，水泥需求旺季將至，近日全國水泥市場拉開漲價序幕，以東北地區水泥價格升幅最為顯著。海螺水泥(00914)升5.3%，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周一(26日)增持海螺水泥355萬股或0.27%，每股作價41.683元，最新持股量增至8.15%。另外，中國建材(03323)升4.6%；華潤水泥(01313)升2.2%；金隅(02009)升2.3%。

焦點股份

廣汽集團(02238)：連跌7日後，今早回升，半日飆8%，報15.62元，成交額2.68億元。集團去年盈利按年增75.02%，每股末期息0.43元人民幣按年增95%，另以資本公積向股東每10股送4股。

大悅城地產(00207)：中糧系地產企業擬重組，A股中糧地產(000031.SZ)以發行股份方式、總作價約147.56億元人民幣收購大悅城地產約64.18%股份。大悅城今早高開13.5%，見1.43元，開市後升幅收窄，半日升4.8%，成交額2520萬元。

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