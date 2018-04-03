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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌179點 恒安飆逾7%

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中美貿易戰升溫，拖累隔晚美股急挫，港股假後復市即創逾一個半月低，失守30000點關。

恒指今早低開165點，開市後跌幅收窄至82點，見30010點半日高，其後沽壓驟增，最多跌338點，見29755點，為2月12日以來新低。恒指中午報29913點，跌179點或0.6%，大市成交額637.84億元。

國企指數報11992點，跌6點或0.05%。

藍籌股方面，恒安國際(01044)創近3周高，半日急升7.22%; 派高息的中石化(00386)漲2.47%; 澳門上月賭收勝預期，銀娛(00027)升1.19%; 騰訊(00700)低見400.6元，穿大股東405元配售價，半日則跌0.68%，報406.8元。

建材水泥股造好，中材股份(01893)及中國建材(03323)分別升5.45%及4.58%，兩者日前聯合公告，合併後將撤回中材股份上市地位。另外，海螺水泥(00914)及金隅集團(02009)則分別升5.26%及2.26%。中國預託證券(CDR)細則出爐，

內券股逆市走高。廣發証券(01776)低位反彈2.64%; 中信証券(06030)創近5日高，升2.78%; 另外，華泰證券(06886)及海通證券(06837)分別升1.32%及0.96%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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