港股直擊 即巿股評

港股復活節假期間外圍股市表現波動，中美貿易戰緊張形勢升級，美股三大指數創近兩個月收市新低，港股預託證券(ADR)預示港股今早或低開逾兩百點。

美股上周四即3月最後一個交易日造好，美國首次申領失業救濟人數過去一周減少1.2萬，報21.5萬，是逾45年來最低，也優於市場預期，道指收市升254點，不過道指與標指同告結束連續9季的升市，納指則是連升第7季。美股上周五因耶穌受難日假期休市，昨日復市則大幅下跌，道指一度急跌約760點，低見23344，跌穿2月9日低位(23360點)，收市跌458點或1.9%，報23644點；納指收跌2.7%，報6870點；標普500指數收跌2.2%，報2581點，2016年6月以來首次跌穿200天平均線。

中國宣布自4月2日起對美國128項進口商品加徵關稅，最高上調至25%，以回應美國對進口鋼鋁加徵關稅的措施。商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國分析稱，繼宣布第一批中止減讓產品清單之後，中國正在研究第二批、第三批清單，譬如飛機、晶片領域。中國可以採取的措施不僅限於商品領域，旅遊業等其他行業也有可能。

據外媒，美國政府官員稱，政府將於本周公布針對中國對美出口產品的關稅清單，該清單基本面向高新技術產品，對應出口額500至600億美元，將在約2個月後正式生效。

科技股遭重挫，亞馬遜、特斯拉、Netflix均收跌逾5%。特朗普在上周末在推特上發文加大了對亞馬遜商業行為的抨擊力度。

紐約期油收市急跌3.2%，報62.85美元/桶，創兩周收市低位。中美貿易戰可能升級，引發全球經濟增長放緩之憂慮。俄羅斯原油產量上升，亦對油價造成不利影響。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港復活假前收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.31元，較本港上日收市升0.31元；騰訊(00700)ADR收報403.5元，跌6.1元，意味今早有可能跌穿南非股東Naspers之配股價(405元)；國壽(02628)ADR收報21.52元，跌8仙。油價下挫， 中海油(00883)ADR收報11.31元，跌0.25元；中石油(00857)ADR收報5.28元，跌0.11元；中石化(00386)ADR收報6.8元，跌9仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報71.17元，跌0.78元；聯通(00762)ADR收報9.94元，升4仙。

ADR港股比例指數29855，較上周四恒指收市跌238點或0.8%。恒指上周四收報30093點，升70點或0.2%，連跌兩周累挫1408點或4.5%。恒指短期支持參考上周四低位29819，以及2月9日低位29129點，阻力位在100天線附近約30500點。

國家統計局公布，3月製造業採購經理指數(PMI)升至51.5，高於預期50.6，較前值50.3回升1.2個百分點。英大證券首席經濟學家李大霄表示，製造業呈現穩中有升的發展態勢，且優於預期，經濟企穩跡像明顯，對股票市場的回穩有正面影響，屬於重要利好消息。

焦點板塊

濠賭股：澳門政府公布3月博彩毛收入259.5億澳門元，按年上升22.2%，連升20個月，升幅遠高於2月的5.7%，亦勝市場預期；首3個月計，博彩毛收入765.1億澳門元，按年增長20.5%。留意今日濠賭股表現及券商最新看法。

焦點股份

金界控股(03918)：公布今年首3個月博彩總收入2.43億美元，按年增長1.81倍。

正通汽車(01728)：宣布行使股份回購授權賦予的權力，於適當時機在公開市場回購公司股份，指對公司未來業務發展前景充滿信心，認為現時股價偏離其內在價值。

民生銀行(01988)：公布去年盈利498.13億元(人民幣‧下同)，按年增長4.12%，每股盈利1.35元，派末期息3分，並每10股派送2股紅股。

中糧地產(000031.SZ)：宣布擬作價約147.56億元(人民幣‧下同)收購大悅城地產(00207)股份，佔大悅城地產已發行普通股股份總數的64.18%。

中國中鐵(00390)：公布去年盈利160.67億元(人民幣‧下同)，按年增28.44%，每股盈利66.9分，派末期息11.3分。

中芯國際(00981)公布，截至去年12月底止，全年盈利1.8億元(美元‧下同)，按年跌52.29%，每股盈利0.04元，不派末期息。