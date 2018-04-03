即巿股評 港股直擊

3月全球股市受美國債息急升、部分股價估值偏高、貿易保護主義升溫及特朗普反口覆舌之言行，大幅度波動，進銳退速，道瓊斯指數跌了3.7%，恒生指數下跌2.4%，而上證綜合指數跌了2.8%。若以第一季1月底的最高位計算，則3月道指、恒指和上證綜指收市更分別跌了9.4%、9.2%和11%！

4月股市的走勢又將會如何？從經濟的層面來看，美國近期公布的經濟數據大都比預期好。2月二手房屋臨時買賣合約指數上升3.1%，升幅大過市場預期；密歇根大學3月消費者情緒指數終值升至101.4，是2004年1月後最高；前周新申領失業救濟人數減少1.2萬人至21.5萬人，少過市場預期，跌至逾45年新低，亦是連續158周少過30萬人，反映勞工市場緊張。

國内方面，中國國家統計局公布，3月份官方製造業採購經理指數(PMI)報51.5，按月升1.2個百分點，為連續20個月高於盛衰分界線，而數字亦高於預期的50.6。3月份生產指數按月上升2.4個百分點至53.1，位於擴張區間。新訂單指數則按月上升2.3個百分點至53.3，高於臨界點，反映製造業市場需求擴張步伐有所加快。

特朗普將焦點轉為對外

可是，上述鼓勵性的經濟數據是發生在特朗普牽起潛在貿易戰之前。如中美貿易戰真的發生，很明顯，全球整體的經濟進度將會有所改變。然而，這潛在貿易戰又會否是特朗普政治上的策略呢？特朗普就任超過一年，與民主黨還是互不咬弦，整個國家嚴重分裂，而白宮團隊已累積換掉了十多人，政府沒有穩定的人事，怎可能有穩健的政策？在施政紊亂，舉步維艱，不受美國人民尊敬下，特朗普唯有將焦點轉為對外。

經中國協助之下促成「朝美核武」對話，特朗普就過河拆橋，急不及待多方面圍堵中方，接連在台灣、南海、西藏、貿易等關乎中方核心利益方面下狠毒功夫，令中國陷入被動局面。但是，這口蜜腹劍的奸商態度，卻讓孤立無援的北韓更加感到心寒，採取理性務實的「戰略選擇」而重會唯一可依賴的朋友 -- 中國；相信特朗普估不到自己的急進策略竟成為中朝重歸於好的最大誘因。當然，中國與北韓不可能回復到上世紀的緊密關係，但雙方確認美國是最大威脅，就只好攜手共同應付，對於下月的「朝美核武」對話及中美貿易會談，增添不少有用的籌碼。

俄美角力遍及全球

另一方面，英國文翠珊政府亦受黨爭和「脫歐」之煩惱，施政不順，也把國内不滿的情緒轉往對外，將俄羅斯前特工斯科利帕父女在英國被落毒事件大肆炒作。以俄羅斯普京的智慧，會否在舉辦2018年世界盃之前數月多此一舉？國際政治充滿醜惡而不爲外人所知的原因，孰是孰非，還是讓明眼的讀者判斷。無論如何，英國文翠珊政府已成功拉攏美國和多個西方國家，先後宣布驅逐俄羅斯外交人員，合共超過130人；而俄羅斯也不甘示弱，驅逐美國及歐盟外交人員同樣人數，被驅逐外交人員數目之多較上世紀冷戰時期更大規模！

事實上，俄美的角力遍及全球，尤以中東為甚！從7年前的敘利亞內戰、伊拉克内戰、伊朗與沙地的回教派系鬥爭、以色列與巴勒斯坦剛發生的血腥衝突等等，都是俄美背後的隱蔽動作。如今雙方較量更呈表面化，令全球政治短期充滿太多不明朗因素……

中美貿易戰最多是局部摩擦

相信4月股市無明顯方向感，受經濟數據、全球政治發展及中美貿易談判進度所影響。中國剛正式公布對美國128項進口商品加徵關稅，4月2日起生效，強調這次是維護中國利益所採取的正當舉動，以平衡美國早前對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅的措施。中美貿易戰短期將會繼續深化，勢將困擾中國及香港出口前景，尤其是輸往美國的相關板塊。然而，從歷史觀察，以往中美的貿易衝突多以談判收場，最多也就是局部摩擦。從近期各種迹象顯示，這次貿易戰或會如往常一樣，但是還要看中國如何化解特朗普的「開天殺價，落地還錢」之奸計。縱然如此，談判中所產生的言論、謠言及輕微動作，也足以使股市狂野地大幅度波動。如有「跳水式」下跌，不妨靜觀其變，伺機吸納國策板塊的質優股，包括供給側改革概念、一帶一路概念、航天軍事工業、人工智能科技、綠色能源及A股ETF，因「A股入摩」將有利A/H股未來表現。當然，在這波濤洶湧之環境下，讀者定要衡量可承受的風險胃納，適時調節，嚴守止蝕！

黎永良