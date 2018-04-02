即巿股評 港股直擊

近年內地基建及房地產投資暢旺，水泥需求殷切，令庫存趨緊及產品價格持續上揚。另外，中央推行水泥業供給側改革，嚴控新增產能，加上環保部門整頓排放未達指標的企業，在供應減少下，水泥價格持續高企。在國策的推動下，行業產量控制增強，過往高度分散的水泥行業迎來重組和整合，故此業內龍頭最能受惠。

海螺水泥(00914)主要從事生產及銷售水泥、商品熟料及骨料製品，主要產品為海螺牌水泥，另亦生產矽酸鹽、油井、白色及核電站專用水泥等。該股在內地市佔率逾5%，亦為亞洲最大的水泥生產商，在行業具有領先優勢。

受惠於水泥業供給側改革的正面因素，海螺水泥的產品銷售價格錄得上升。截至去年12月底止，年度純利按年增加85.4%至158.55億元人民幣，貼近1月發盈喜時的上限，亦超過首三季的增速，同期營業額增加34.6%至753.11億元人民幣。儘管期內燃料價格上漲，但集團憑籍有效的採購及資源配置，得以控制成本；加上受惠於季節性錯峰生產(水泥廠因北方採暖期而停產)的有利時機，產品銷量穩步增長，價格亦有大幅提升，去年毛利率增加2.5個百分點至33.9%。

另方面，集團積極推進海外市場的布局建設，印尼孔雀港粉磨站二期工程已順利建成；印尼北蘇海螺、柬埔寨馬德望海螺主體工程已完工，預計今年投產；老撾琅勃拉邦海螺等項目工程進入施工高峰期；俄羅斯伏爾加、老撾萬象、緬甸曼德勒等項目的前期工作亦正在推進。隨著海外項目相繼建成投產，加大市場拓展力度，銷量有望持續增加。

全國水泥庫存處於低位

儘管首季為全國水泥業的淡季，內地熟料價格有所下降，惟全國庫存依然處於低位，主要區域市場需求穩定；加上錯峰生產及環保限制依在進行，水泥行情仍值得看好。春假過後，市場將陸續回復正軌，大型基建項目陸續上馬，水泥需求趨上，價格經歷調整後仍較大機會在高位徘徊。

供給側改革令水泥行業在不同地區及企業間出現分化，而企業估值獲得提升。與同業相比，海螺水泥向來業績偏向穩定，並為供給側改革的主要受益者。今年各大房產商的銷售目標大幅增加，去年預售的單位亦需繼續投建，可望帶動水泥需求。集團作為行業龍頭，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預測安徽海螺2018、2019及2020年每股盈利為3.368元、3.508元及3.660元人民幣，給予12個月目標價48.0港元，相當於今年預測市盈率11.1倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理