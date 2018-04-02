即巿股評 港股直擊

港股放假前即上周四先跌後升，全個三月份上下波幅約二千點，騰訊(00700)隨大股東減持消息公布後，股價走勢即成一衆投資者熱話，但市場同時間亦受此消息拖累大幅波動，老友當日加入做淡大軍，隨後國務院下調製造業增值稅消息，A股抝腰衝上連帶港股也倒升收市，老友急急投降輸少當贏。

中美貿易拖累港股短期偏淡

市場另一負面消息中美貿易摩擦，擾擾攘攘令大市升勢受阻，甚至使圖表出現危險訊號，雖然貿易摩擦演變成貿易戰機率極低，特朗普牌面所打的是中美貿赤問題，枱底實際是要中方讓步，讓世人看到中國終屈服於他，除了實現競選承諾外，主要為個人增加聲望和為共和黨在中期選舉造勢，與及開展連任工作鋪路，所以特朗普不會傻到與中國真的打起來，只需中國在種種問題上有所屈服，便已收政治上的利益。惟怕時間久了市場投資氣氛轉淡，真的釀成一次小型股災。上周身邊股友已有厭倦看市的情緒出現，因連續幾次早上左一巴下午又一巴，攪成戰意盡失，其實近期大企業公布成績表，大致合乎預期甚至有些超乎預期驚喜，惟因市況偏淡變成見光死，希望只是香港長假期在即，放完假回來個個股民龍精虎猛，再披戰袍上陣來個十連勝成績。

默默耕耘打造快遞神話

國務院特然宣布下調增值稅，也可以話對A股另一種政策維穩手段，要避開近期港股大上大落，或可留意A股市場，3月27日國內首張無人機航空牌照發出，順豐控股(002352.SZ)隨日前獲批建設自家機場外，又再獲無人機牌照，實現打做快遞36小時通達全國目標，亦再一步奠定中國快遞一哥地位，股價隨消息公布提振兩天外，惟近日剛有一批3.7億股解禁，股價周四回軟收報49.54元人民幣，順豐控股在剛公布業績也中規中矩，待解禁股消化後可考慮分段買入，亦可避開港股暫時弱勢困擾。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

发自我的 iPad

Deon Leung