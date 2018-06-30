即巿股評 港股直擊

港股在3月最後一個交易日表現反覆，三萬點關口好淡爭持。恒指周四高開131點後掉頭急挫，最多曾跌202點，低見29819點，創2月13日即逾一個半月以來低位；惟其後拗腰反彈，午後一度突破上午高位，倒升230點，最高曾見30252點，收報30093點，升70點(0.24%)。主板成交額約1373億元，上升股份佔整體49%。

從技術走勢角度分析，恒指上日回補下跌裂口後，再次失守100天移動平均線(約30452點)，現正處2017年7月以來向上伸延的上升通道底部(迴歸線兩個標準差)，即約30300點下方反覆。依目前來看，恒指初步在3月5日低位29852點附近，即相當於2月9日低位至今上升趨勢線水平找到支持【圖】。考慮到恒指14天相對強弱指數(RSI)開始出現低位回升跡象，短期宜留意恒指能否守穩上述支持位，以確認反彈走勢得以持續。

值得留意的是，即將踏入4月，去年全年業績的公布期大致完結，投資市場形勢趨明朗。換言之，4月將是一個關鍵月份，後市將開展新一輪升市，抑或再現跌浪，新方向很快便分曉。因此，投資者短期宜多作觀察，謀定後動。

總結3月最後一個星期只有4個交易日，恒指全周跌215點(0.7%)，連跌兩周累挫1408點(4.5%)。整個3月份，恒指累跌751點(2.4%)，延續2月份(跌6.2%)的頹勢。不過，恒指今年首季仍錄得0.6%升幅，為連續第五個季度上升。

從個股表現看，港股約2000多隻股份中(只計算2017年12月31日前上市的股票)，逾1200隻於今年首季錄得跌幅，上升股份數目只有800多隻，整體升跌比例為40︰60。年初至今跌幅多於10%的股份數目達600多隻，佔整體港股比例近29%；跌幅多於20%或以上的也有近250隻之多，佔港股比例約12%。另外，雖然整體港股首季平均回報錄得1.4%升幅，略高於恒指同期的0.6%，但港股首季的回報中位數卻為負2.5%，反映大部分港股表現較本已平平無奇的恒指更為遜色。

行業方面，年初以來有逾半數(56%，共14個)港股板塊錄得跌幅，成分股平均跌幅介乎0.1%至9.9%，除綜合企業板塊(跌0.1%)外，其餘全數跑輸恒指同期表現。

若以各板塊內的成分股升跌比例看，首季表現最差的首三個板塊分別為保險、基建及汽車，下跌股份比例分別達92.9%、75.0%和70.7%，三者的平均跌幅各為9.9%、4.2%及1.9%。不過，正所謂物極必反，有意博反彈的投資者，不妨嘗試從表現最差的板塊物色機會。

相反，煤炭、地產和航空為首季表現最佳的三大港股板塊，平均回報分別達11.1%、4.7%及4.6%，明顯跑贏恒指，某程度反映這些行業屬強勢板塊。讀者如看好未來一季港股走勢，由於強者恒強，投資上述板塊可能會較易博取優於大市的回報。

信報投資研究部

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