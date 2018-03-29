今日 18:42
重要通告
港股直擊
長安民生物流(01292)公布，截至去年12月底止全年盈利1.27億元(人民幣‧下同)，按年增12.65%，每股盈利0.79元；派息0.15元。
期內，收入66.14億元，按年跌3.05%。
恒指瀉768點 科技股變炮灰
今日信報
金正恩證實訪華 為美朝會尋靠山
【信報月刊】港股處歷史高位 不宜買入長揸
超級英雄都要Reboot
占飛
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今日信報
淡友發圍 攻陷科技金融股
恒昇
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今日信報
英斥2億研AI泊車 設自駕測試場 積架福特參與
StartupBeat
Carrie Lam and the opposition make strange bedfellows
Michael Chugani｜ EJ Insight
市場搵快錢狀況似曾相識
陸庭龍
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財富管理
【盤房來料】毛記持續派貨勿博反彈
即巿股評 ｜ 今日 13:18
高院拒受理DQ區諾軒覆核許可
時事脈搏 ｜ 今日 11:27
恒指突倒跌135點 騰訊險守配股價 毛記瀉逾三成
港股直擊 ｜ 今日 09:58
差估署樓價指數連續16個月破頂
香港財經 ｜ 今日 10:16
孫宏斌:有誰願接盤樂視 願意打折賣
港股直擊 ｜ 今日 12:12
中銀全年核心盈利升16% 淨息差擴闊
港股直擊 ｜ 今日 17:20
劉鳴煒:任何人參政議政都不能跨越紅線
時事脈搏 ｜ 今日 10:31
王維基:倘港視獲發牌或電視史上最輝煌日子
港股直擊 ｜ 今日 10:43
陳百里:以實事求是態度檢視一周一行
時事脈搏 ｜ 今日 15:26
開市焦點:科技股續受壓 長假前入市料審慎
港股直擊 ｜ 今日 08:52
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