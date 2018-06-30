即巿股評 港股直擊

中美貿易關係繼續是市場焦點，美股周三走勢反覆，道指高位曾升逾230點，但收市微跌不足10點，兩萬四關口亦失而復得，納指收市跌近60點。內地股市周四靠穩，上證綜指收市升逾1%。港股周四走勢亦見波動，恒指高開後逐步回軟，曾經失守三萬點大關，低位更曾跌逾200點，險守29800點水平，但及後重拾升勢，收市升約70點，三萬點關口亦失而復得。向上觀望重上30500點的機會，支持參考29800點為支持。資金流方面，周三恒指好倉有逾1.1億元流入，同日淡倉流出逾6100萬元，累計5天，好倉流入逾2.2億元，淡倉流出逾2.1億元。

截至周三，牛證街貨密集區為收回價29800至29899點，而熊證街貨密集區則為收回價31345至31399點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29800至29899點；而熊證則主要流入之收回價區域為31345至31399點。

如看好恒指，可留意牛證(67028)，收回價29650點，行使價29500點，19年1月到期，兌換比率12,000。相反如看淡恒指，可留意熊證(59369)，收回價30650點，行使價30800點，18年8月到期，兌換比率12,000。

有報道指，騰訊(00700)總裁劉熾平在周二(27日)減持100萬股騰訊，總值約4.34億元，加上外圍科網股偏軟，騰訊周四先升後回，失守410元關口，低位更曾跌至早前大股東的配股價405元附近，收市偏軟。看好可留意短身高槓桿騰訊購(23883)，行使價466.86元，18年5月到期。或行使價更高的騰訊購(24742)，行使價498.18元，18年6月到期。或騰訊牛(60466)，收回價398.78元，行使價395.98元，18年7月到期。相反看淡可留意騰訊沽(20982)，行使價393.68元，18年5月到期。

有報道指，中國平安(02318)旗下金融壹賬通，已開始籌備上市工作，擬集資30億美元，目標在九月來港上市。中國平安近期弱勢，周四早段已經失守80元大關，之後跌幅更曾擴大至逾2%，低位險守78元水平，收市仍然向下，未能收復80元水平，並且連跌8個交易日。向上觀望重上82元的機會，支持暫可參考78元。周三有近2.4億元資金流出中國平安認購證，5日累計流出逾5.2億元。看好可留意平安購(18478)，行使價87.68元，18年5月到期。或平安牛(63178)，收回價76.98元，行使價76.38元，18年6月到期。

汽車股連日受壓。預警首季盈利大幅倒退的比亞迪股份(01211)，繼周三跌逾一成，周四曾再急跌逾6%，一度失守60元關口，收市仍跌逾3%。隨著股價在短期內大幅下挫，博反彈或可留意比迪購(17035)，行使價75.68元，19年4月到期。

外圍科網股連日受壓，手機設備股舜宇光學(02382)周四低位曾再跌逾4%，險守140元，之後跌幅略見收窄，收市跌不足2%。看好可留意舜光購(19870)，行使價159.08元，18年7月到期。或舜光牛(58354)，收回價139.88元，行使價135.88元，18年11月到期。另一隻手機設備股瑞聲科技(02018)，周四低位曾跌穿140元，收市偏軟。看好可留意瑞聲購(22558)，行使價153.98元，18年6月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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