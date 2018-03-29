即巿股評 港股直擊

佳兆業健康(00876)今日大成交急升，曾升0.385元，收市升20.7%，收報0.35元，成交額3040萬元為超過16個月高。

佳兆業健康前稱「美加醫學」，去年11月14日在本欄出現過，當時佳兆業(01638)透過供股包銷和其一致行動人士的持股增持「美加醫學」至超過四成，成為控股股東。

當日文章建0.4元附近可以入場，股價其後升至0.46元，短線操作成功。集團易名佳兆業健康後，股價今年以來反覆向下，早前低見0.26元。

集團上周公布去年虧轉盈，賺純利391萬元，期內營業額2.27億元，按年升20.5%。另外，集團3月13日亦公布，佳兆業包銷的供股操作所得款項改變用途，約2.03億元用於建議收購一間海外牙科技術公司，另外2.96億元建議收購土地。今日一升或有併購跟進。

還是那句，佳兆業健康與一眾熱炒醫藥股不同，並非擁極大憧憬空間的生物科技股，只是假牙製造商，今年走勢完全跑輸。另外今日急升後亦14天RSI近75，為超過16個月高。

若股價短線於0.3元附近整固，可小注入場，上方第一蟹貨阻力為0.4元水平，訂一成止蝕位，如集團無行動跟尾亦該離場，無謂與細股糾纏。

陳鎮強

信報投資研究部

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