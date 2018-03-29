今日 17:29
重要通告
港股直擊
夢東方(00593)公布，截至去年12月底止，全年盈利1.16億元，按年增1.91倍，每股盈利43.94仙，不派末期息。
期內，收入12.78億元，按年增41.33倍。
恒指瀉768點 科技股變炮灰
今日信報
金正恩證實訪華 為美朝會尋靠山
【信報月刊】港股處歷史高位 不宜買入長揸
超級英雄都要Reboot
占飛
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今日信報
淡友發圍 攻陷科技金融股
恒昇
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今日信報
英斥2億研AI泊車 設自駕測試場 積架福特參與
StartupBeat
Carrie Lam and the opposition make strange bedfellows
Michael Chugani｜ EJ Insight
市場搵快錢狀況似曾相識
陸庭龍
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財富管理
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融創全年多賺3.4倍 樂視減值損失逾百億
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【EJFQ信析】美股離熊市僅一步之遙
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【盤房來料】毛記持續派貨勿博反彈
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高院拒受理DQ區諾軒覆核許可
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【國際早班車】特斯拉遭基金批命:四個月內或步向破產
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恒指突倒跌135點 騰訊險守配股價 毛記瀉逾三成
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庫克對Facebook洩密醜聞「冷嘲熱諷」
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孫宏斌:有誰願接盤樂視 願意打折賣
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