港股直擊 即巿股評

港股昨日急插768點，今日於三月最後一個交易日表現反覆，恒指創個半月低位後，收市守三萬點關口。港股一月創歷史新高後，二、三月顯著回落，首季埋單僅升0.6%。

隔晚美股偏軟，當中科技股捱沽，而道指反覆低收9點。恒指今早高開131點，開市後曾升211點見半日高，其後掉頭急挫，最多跌202點，見29819點，創2月13日以來、逾一個半月新低，之後曾倒升，中午跌50點，午後走勢改善，突破上午高位，最多升230點，見30252點全日高。恒指收報30093點，升70點或0.2%，全周跌215點或0.7%；連跌兩周累挫1408點或4.5%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股比例為49%。

總結3月，恒指跌751點或2.4%；連跌兩個月累挫2793點或8.5%。總結2018年第一季，恒指於1月29日曾高見33484點創歷史新高，其後反覆回落，全季僅升174點或0.6%。

全日成交額1372.87億元，較上日減少約53.6億元。

國企指數收報11998點，跌2點。國指全月跌383點或3.1%；連跌兩個月累挫1563點或11.5%。國指2018年第一季升289點或2.5%。

恒指4月期貨收市升94點或0.31%，報30050點，低水43點。

A股午後拉升，滬指升1.22%；深成指升1.18%。兩市成交額約4789億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升51點，報23911。

藍籌股方面，建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.4%；友邦(01299)升1.7%；蒙牛(02319)獲多家大行升目標價，收市飆7%，全周累計升13.26%為藍籌升幅王；聯通(00762)升2%；中移動(00941)升0.9%；中石化(00386)升2.1%；銀娛(00027)升1.9%。相反，平保(02318)低見78.3元創逾一個半月低，收市反覆跌0.4%，連跌第8日；國壽(02628)創逾一年低，收市跌0.9%；恒生(00011)跌0.8%。

中行(003988)無起跌，集團收市後公布去年多賺4.8%；中銀香港(02388)跌0.5%，集團收市後公布去年盈利310.7億元。

焦點板塊

科技股：隔晚美股科技股續受壓，本港科技股個別發展，騰訊(00700)曾跌1.7%，低見405.2元，逼近大股東早前減持的批股價，收市反覆跌0.6%。高盛下調本季及下季的iPhone銷售預測，蘋果公司股價跌1.1%，本港蘋概股方面，瑞聲(02018)跌0.4%；舜宇(02382)跌1.7%，不過全季累飆45%為升幅最大藍籌；高偉(01415)升1%；丘鈦(01478)升0.2%；ASM太平洋(00522)跌2.1%。另外，閱文(00772)升2%；易鑫(02858)創新低，收市跌1.3%；美圖(01357)升0.2%；IGG(00799)跌2.2%；鴻騰(06088)挫4%；比亞迪電子(00285)跌0.7%；雷蛇(01337)跌1%。

汽車股：今日續受壓，比亞迪(01211)曾挫6.3%，見59.3元逾半年低，收市跌3.2%，全周累計跌12.45%為國指成分股跌幅王，比亞迪日前公布去年純利按年跌19.51%，並預計今年首季純利按年將大跌75.24%至91.75%，董事長王傳福指新一輪補貼退坡政策對行業及比亞迪的資金造成較大壓力。其他汽車股方面，華晨(01114)去年多賺18.85%，不派息，股價曾挫9.4%，收市跌3.1%；長汽(02333)創逾一年低，收市跌0.8%；今日公布業績的廣汽(02238)跌2.6%；北汽(01958)跌2%；東風(00489)跌3.1%；吉利(00175)今日無起跌，首季累挫16.61%為藍籌跌幅王。相反，引擎製造商濰柴動力(02338)收市升7.7%，成交額5.18億元 ，其A股升3.13%，集團去年多賺1.8倍，同時發盈喜料首季淨利潤按年增長50%至80%。

中資航空股：今日全線回升，國航(00753)業績遜預期遭大和降評級至「沽售」，股價彈5.4%，其A股升4.6%；南航(01055)升3.1%，其A股升4.12%；今日公布業績的東航(00670)升3.1%，其A股升2.88%。另外，北京首都機場(00694)去年多賺46%，股價升3.7%；中銀航租(02588)升2.1%；中國民航信息網絡(00696)升2%。

焦點股份

融創中國(01918)：今早先低後高，曾挫4%見逾三周低，收市倒升1.3%，成交額9.3億元。集團去年純利按年增長3.44倍，末期息每股派0.501元人民幣，按年增94.9%。集團對於樂視相關的投資、債務擔保合共作出約99.8億元人民幣的減值撥備，加上按照權益法錄得的損失等，合共總金額達165.6億元人民幣。

北控水務(00371)：股價創逾一年半低，收市挫11%，成交額7.09億元。集團昨日中午公布去年股東應佔溢利按年增長15.19%，派末期息每股7.5仙。

半新股：焦點股毛記葵涌(01716)上市逆日急吐，最多跌47.8%，見3.33元創新低，收市跌45.5%為跌幅最大港股，成交額3.14億元；源想集團(08401)挫12.4%；環球印館(08448)跌10.9%；江蘇創新(02116)跌9%。

新股：兩股上市，泓盈控股(01735)收報1.51元，較招股價1.5元高0.7%，成交額約1.6億元，不計手續費每手賺20元。創業板君百延集團(08372)收報0.4元，較招股價0.335元高19.4%，成交額約9884萬元，不計手續費每手賺650元。

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