即巿股評 港股直擊

讀者陳先生問：「我是想問比亞迪股份(01211)，吉利汽車(00175)，作長線投資，應選擇哪個？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「首先我不會選擇汽車股，尤其比亞迪，每次都是借同一消息，如新能源汽車、政策支持等來炒作。但每次股價抽高後都會破底，業績大部分時間都未能做得好，所以我都不會選擇比亞迪。至於吉利汽車，其盈利增長有些微見頂，現價不適宜入市，待股價回調較深才作出長線部署。吉利股價今次的回落理應要做深一點，我心目中17元附近才作出部署。另外，現時入市部署倉底，千萬不要待股價到某個位置就全部購入，應該要分三至四注，尤其第一注買入後，可能還有更深的調整才溝貨。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「吉利汽車與比亞迪去年業績表現不一，前者年度利潤增長超過一倍，而後者則下降20%。惟兩者料於2018年均具增長動力，吉利汽車主要依靠旗下SUV銷售增長帶動，而比亞迪料經歷今年上半年補貼新政的過渡期後，日後補貼對盈利的波動亦趨平穩。長線來看，比亞迪的發展潛力較具想象空間，旗下動力電池有機會成為日後業績重要盈利來源。此外，旗下動力電池及光伏板塊日後均存在分拆上市潛力，加上近期集團股價受到業績盈警影響下跌明顯， 60元以下不失為長線買入點，目標價75元，止蝕價52元。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「比亞迪預期2018年第一季盈利將按年下跌75至92%，因為政府對電動巴士的補貼下降40%(或每架長過10米的巴士減少18萬元人民幣)，觸發券商下調盈測，不過預期公司第二季起將可回復盈利增長，主要受惠於「唐」的新型號7人車推出，股價在50周線約60.6元有初步支持。長線而言，比亞迪若非有股神畢非德投資，估值其實並不吸引，股本回報率(ROE)只有8.2%左右，預測市盈率達40倍。至於吉利，增長題材仍在，公司亦積極發展電動車業務，預測市盈率約19倍，不算很昂貴，ROE亦較高，故較比亞迪稍秤先。但可整體來說，汽車板塊是個競爭相當競烈及表現分化的市場，不宜作長線投資，需不時檢視市場會否爆發減價戰、國策面及各車廠新車銷售表現。」

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