港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆向下，科技股捱沽。港股於3月最後一個交易日表現反覆，於三萬點關口爭持。

恒指昨日大跌逾七百點，今早高開131點，開市後曾升211點，見30233點暫時高，其後掉頭急挫，暫時最多跌202點，見29819點，創2月13日即逾一個半月以來低位，之後曾反彈倒升，惟3萬點見好淡爭持。恒指中午報29972，跌50點。恒指午後一度突破上午高位，最多升230點，高見30252點。恒指收報30093，升70點或0.24%。

恒指全個月跌751點，連跌兩個月。

大市全日成交1372.87億元。

國企指數報11998，微跌2點。

騰訊(00700)昨日急跌4.6%，今日更一度低見405.2元，逼近大股東早前減持的批股價(405元)，午後雖然一度倒升，惟尾市又回軟，收市跌0.6%報409.6元，成交居首達169億元。

成交第二大是平保(02318)，今早挫至78.3元創逾一個半月低，收報79.8元，跌0.4%，連跌第8日，累挫一成三。

重磅內銀股有份支撐大市，建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.4%。

蒙牛(02319)續後獲多家券商上調目標價，收市升7%報26.9元，為全日表現最好藍籌。