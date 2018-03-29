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摩根大通 蒙牛乳業(02319)

評級：增持-> 增持

目標價：28.5元 ->30元 (較前收市價25.15元有19.3%潛在升幅)

摩通發表報告指，蒙牛乳業(02319)去年銷售及來自持續經營業務之盈利稍勝預期，管理層對今年指引亦較預期強勁，令該行確信蒙牛五年毛利率擴張之題材，維持「增持」評級，目標價升至30元。

摩通預計蒙牛將錄得雙位數銷售增長，雅士利、蒙牛品牌及雪糕業務回復盈利，又有機會推出新的中高管理層激勵計劃等。該行上調公司今明兩年每股盈利預測，料今年銷售及來自持續經營業務盈利分別增長13%及50%，於2018至20年複合增長率則分別達11.8%及34.5%，維持蒙牛為內地消費行業首選。

瑞信將蒙牛目標價由27.2元升至35元，重申「跑贏大市」評級，認為內地乳品業競爭環境改變，相信蒙牛與伊利(600887.SH)的差距有望於未來數年收窄，估計蒙牛今年收入及每股盈利分別增長12.8%及46.1%，指集團產品策略更為針對性，及分銷渠道改善，對集團收入增長達雙位數更有信心。

摩根士丹利發表報告，相信蒙牛強勁的執行力及產品策略可帶動持續盈利增長，而作為行業龍頭，公司將繼續受惠於較低端市場需求上升及消費升級，將目標價由30元升至32元，維持「增持」評級。

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