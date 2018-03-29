即巿股評 港股直擊

以為中美貿易戰有所緩和，但侵侵轉個頭又出招，向科技企業開刀，花旗科技股捱沽，美股走勢反覆，反彈乏力，港股當然難有運行。雖然道指期貨收市後略見反彈，帶動恒指高開131點，開市後更升逾二百點，高見30234點半日高位，但沽壓再現令大市半場曾跌逾200點，低見29820點個半月低位。不過指數在29800點即見反彈，大市更曾倒升，但30000點關好淡月爭持，半日恒指報收29972點；國指則跌67點，報收11933點。

早幾日阿Man已表示幾隻重磅股走勢轉差，至今仍未能擺脫弱勢，騰訊(00700)早段曾跌至405.2元，逼近大股東減持批股價405元，資金樂於該水平買貨，心態上有咁多基金呢個價硬食1.9億股，加上要禁售半年，該水平接貨輸極有限。不過騰訊反彈乏力係事實，股價重返已成形嘅頭肩頂形態頸線以下水平，走勢偏弱。另一缸邊友關心嘅重磅股平保(02318)，走勢相對騰訊更加核突，不單乍現烏雲蓋頂形態，八連跌不持止，若今日再以大陰燭下跌收市，技術走勢更現三隻烏鴉，呢啲走勢通常必破上次低位，即77.5元。內銀股派完成績表，可惜股價唔多爭氣，又係休斜住向下走咁款。其他藍籌乏善可陳，短線走勢偏淡，估計係未有重大利好消息刺激下，港股仲有反彈，仍會反覆向下尋底。

大市目前明顯轉弱，三萬大關純屬心理關口，並唔係乜嘢支持位，反而29800點應有技術支持，再失下試29200至29500點。至於向上反彈的話，30200至30500點已有阻力，100日線失守後未能盡快收復，目前大市偏弱。下周北水開始暫交易，未知能否案件重演上月北水暫停期間，大市急速反彈的故仔，一旦又案件重演，而反彈至31000大關又遇阻，好應該把握機會再減磅。

美國電動車生產商Telsa面臨破產危機，股價急挫亦屬正常，可惜Telsa呢一跌，全球其他汽車冗亦跌到一仆一碌。業績大倒退嘅比亞迪(01211)預期今年首季業績開倒車，股價連日下跌，今早一度挫逾6%，半日跌幅收窄至3.6%。其他汽車股全部捱沽。若問阿Man目前撈底與否，答案係一動不如一靜，長假期前連反彈呢一吓亦懶博。

毛記(01716)噚日下半場股價高位急墮，今日股價再跌逾三成，阿Man講咗炒新股見好要收，更未宜見股價回調博反彈。道理好簡單，大戶高位已派貨，已再無誘因炒上，散戶以為現價較高位大幅回落可撈貨，大戶正中下懷，皆因大戶要派貨並唔係向上炒嗰下，由高位向下派，期間每一下反彈均氹散戶入場，係最容易派貨嘅好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)