港股直擊 即巿股評

隔晚美股走勢反覆，當中科技股捱沽。港股今早於三萬點關口爭持，恒指一度創一個半月新低。

恒指今早高開131點，開市後曾升211點，見30233點半日高，其後掉頭急挫，最多跌202點，見29819點，創2月13日 以來、逾一個半月新低，之後一度回勇倒升。恒指中午收報29972點，跌50點或0.2%，大市成交額706.43億元。

國企指數報11933點，跌67點或0.6%。

A股半日個別走，滬指升0.09%；深成指升0.07%。

藍籌股方面，平保(02318)低見78.3元創逾一個半月低，半日跌1.7%，暫時連跌第8日；國壽(02628)創逾一年低，半日跌1.1%；建行(00939)和滙控(000054)跌約0.1%。相反，友邦(01299)升0.8%；蒙牛(02319)升3.4%；聯通(00762)升2.3%；中移動(00941)升0.2%。

焦點板塊

科技股：隔晚美股科技股續受壓，本港科技股普遍向下，騰訊(00700)曾跌1.7%，低見405.2元，逼交大股東早前減持的批股價，半日反覆跌0.3%。高盛下調本季及下季的iPhone銷售預測，蘋果公司跌1.1%，本港蘋概股續向下，瑞聲(02018)跌1.6%；舜宇(02382)跌2%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌0.7%；ASM太平洋(00522)跌2.7%。另外，美圖(01357)跌1.2%；IGG(00799)跌2.4%；鴻騰(06088)挫4.5%；比亞迪電子(00285)跌3.4%；雷蛇(01337)跌1.4%。

汽車股：今早續受壓，比亞迪(01211)曾挫6.3%，見59.3元逾半年低，半日跌3.6%，比亞迪日前公布去年純利按年跌19.51%，並預計今年首季純利按年將大跌75.24%至91.75%，董事長王傳福指新一輪補貼退坡政策對行業及比亞迪的資金做成較大壓力。其他汽車股方面，華晨(01114)去年多賺18.85%不派息，股價半日挫9.1%；長汽(02333)創逾一年低，半日跌1.8%；今日公布業績的廣汽(02238)跌1.5%；北汽(01958)挫3%；吉利(00175)跌0.4%；東風(00489)跌3.4%。相反，引擎製造商濰柴動力(02338)半日升7.6%，成交額6790萬元 ，其A股升3.88%，集團去年多賺1.8倍，同時發盈喜料首季淨利潤按年增長50%至80%。

焦點股份

融創中國(01918)：今早先低後高，曾挫4%見逾三周低，半日倒升0.7%，成交額5.76億元。集團去年純利按年增長3.44倍，末期息每股派0.501元人民幣，按年增94.9%。集團對於樂視相關的投資、債務擔保合共作出約99.8億元人民幣的減值撥備，加上按照權益法錄得的損失等，合共總金額達165.6億元人民幣。

半新股：焦點股毛記葵涌(01716)上市逆日急吐，半日最多跌37.3%，見4元創新低，中午跌33.4%，成交額2.14億元；源想集團(08401)挫10.1%；環球印館(08448)挫16.2%；江蘇創新(02116)跌7.4%。

北控水務(00371)：今早創逾一年半低，半日挫9.3%，成交額3.7億元。集團昨日中午公布去年股東應佔溢利按年增長15.19%，派末期息每股7.5仙。

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