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香港電視(01137)放棄申請免費電視牌照，流動電視服務亦將會停播。港視主席王維基在一個電台節目時表示，若當初獲發免費電視牌照，過去數年應是本港電視史上最輝煌、亦令人懷緬的日子。

王維基表示，不知道為何不獲發牌，又形容這個項目已完結，不想再評論。他強調，當時有很多年輕人願意投入，亦得到社會推動，若指他幸好取不到免費電視牌照，這個說法絕對是錯誤。

王維基提到，將港視劇集放在奇妙電視播放，是基於一班前同事冒險投身未獲發牌的港視，他相信所有電視從業員都希望製作可於大電視上播放。