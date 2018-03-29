即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開低走，以低位收市，全日波幅614點。恒指收報30022點，跌768點或2.5%，成交金額1426.44億元。國指收報12001點，跌300點或2.44%；上證收報3122點，跌44點或1.4%。三項指數都偏軟，以恒指走勢較差。

恒指以陰燭收市，失守100 SMA，幸能守在保歷加通道底部及3萬點之上。MACD快慢線負差距由增加，走勢仍弱。全日上升股份388隻，下跌1295隻，整體市況偏淡。

3月期指估計結算價為30337點。4月未平倉合約總數為142424張，未平倉合約淨數為30688張，未平淨佔未平總的比例為 21.5%，料市況走勢偏淡。

據中國央廣報道，中央全面深化改革委員會審核通過規範金融機構資管業務的指導意見，將進一步深化廣東、天津、福建自貿試驗區改革開放方案。料消息利好相關地區有業務之企業。

中國國務院常務會議確定深化增值稅改革的措施，5月1日起下調製造業增值稅稅率至16%，料消息利好製造業板塊。

中國發改委公佈支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設的安排，將推動內地與香港兩地資本市場進一步互聯互通。

世貿組織負責人警告說，美中爆發貿易戰的初步跡象可能會破壞全球經濟。歐盟認為特朗普設定的5 月1日關稅談判最後期限並不現實。

美國第四季GDP增速上修 至2.9%，受家庭支出和庫存影響。市傳特朗普再針對科技企業推出措施，利淡科網企業，美股三大指數偏軟。今早亞太股市偏軟，夜期上升及ADR上升，料恒指可高開，若未能上破100 SMA (約30437)，指數或調頭回軟。

個股介紹：

上海醫藥(02607)的主要業務為藥品及保健品的研發、生產和銷售；向醫藥製造商及配藥商（例如醫院、分銷商及零售藥店）提供分銷、倉儲、物流和其他增值醫藥供應鏈解決方案及相關服務；以及經營及加盟零售藥店網絡。

集團在2017財年實現營業收入1308.47億元(人民幣.下同)，同比增長8.35%，其中醫藥工業實現收入149.87億元，同比增長20.71%；醫藥商業實現收入1158.60億元，同比增長6.93%。綜合毛利率較上年同期上升0.97個百分點，股東應佔溢利35.21億元，同比增長10.14%。

集團預測市盈率為12.718倍，周息率2.638%。股份上日收報21.45元，上望26元，止損設於20.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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