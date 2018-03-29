港股直擊 即巿股評

港股昨日大跌逾七百點幾乎再度失守三萬點關，今日季結兼復活節長假前夕，料市場觀望氣氛濃厚。

美股經過周二急跌後，隔晚表現相對窄幅，美國商務部公布去年第四季GDP終值增長2.9%，好過市場預期的2.7%。道指收市跌9點，報23848點；標普500指數跌0.29%，報2605點；納指跌破7000點關，收市跌0.85%，報6949點。科技股繼續受壓，蘋果收跌1.1%，亞馬遜收跌4.4%，Nvidia跌1.8%，Netflix跌半成，Tesla跌7.7%。

白宮澄清，目前並無針對電子商貿平台亞馬遜的特別政策調整。但受到傳聞影響，亞馬遜股價急挫，市值蒸發約536億美元。有報道指，美國總統特朗普曾談及，要改變亞馬遜的稅收待遇，因為他的不少們朋友都曾經埋怨，生意因為亞馬遜而受損，而且亞馬遜正在扼殺購物中心和實體零售商。特朗普過去多次抨擊亞馬遜，指控亞馬遜正在傷害零售行業，並導致美國就業職位流失。

蘋果股價下跌則是由於高盛發布研究報告，下調了對蘋果iPhone智能手機的第一季度和第二季度銷售量預期，並將蘋果目標價從161美元下調到了159美元。

由於市場憂慮特朗普的貿易保護主義政策，投資者正在湧向債券等傳統上來說更加安全的資產，從而推動10年期美國國債收益率下降到了2.8%以下，創七周新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.92元，較本港上日收市升0.92元；騰訊(00700)昨日急跌逾4%，其ADR收報413.42元，升1.22元；國壽(02628)ADR收報21.85元，升5仙。油價下跌，中海油(00883)ADR收報11.55元，跌7仙；中石油(00857)ADR收報5.48元，跌1仙；中石化(00386)收報6.73元，跌2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.65元，升0.35元；聯通(00762)ADR收報9.84元，升0.13元。

ADR港股比例指數報30171，較周三恒指收市升148點或0.49%。港股兩連升進賬481點後，昨日於期指結算日跌穿100天線水平，以全日最低位收市，報30022點，急跌768點或2.5%。短期支持為上周五低位29930點，3月5日低位29852及2月9日低位29129點。

焦點股份

騰訊(00700)：據聯交所的股權披露資料，騰訊總裁劉熾平於本周二(27日)場內減持100萬股，每股平均價434.3624，套現4.34億元，留意今日股價表現。

毛記葵涌(01716)：昨日首掛高見11.76元，較招股價1.2元高出8.8倍，收市報6.38元，較招股價高出4.31倍，留意今日股價表現。

融創中國(01918)：公布去年純利110.04億元(人民幣．下同)，按年增長3.44倍，末期息每股派0.501元，按年增長約94.9%。

華晨中國(01114)：公布去年盈利43.76億元人民幣，按年增18.85%，不派息。

濰柴動力(02338)：公布去年多賺1.79倍，公司又預期截至今年3月底止，首季淨利潤按年增長50%至80%，至17.7億元至21.2億元人民幣。

粵海投資(00270)：去年盈利56.85億元，按年增34.98%，每股盈利88.04仙，派末期息34仙。

TCL多媒體(01070)：公布去年純利8.15億元，按年增長3.46倍，包括雷鳥科技完成增資後的一次性收益2.2億元。去年每股基本盈利43.43仙，每股攤薄盈利46.55仙，末期息15.07仙。

泓盈控股(01735)：今日掛牌，公司為本港地基工程承建商。據輝立資料，暗盤收報2.04元，較招股價1.5元高出三成六。

業績公布期進入尾聲，中海油(00883)及招商局港口(00144)今日公布去年業績，另外，中芯國際(00981)、中國中鐵(00390)、中交建(01800)、東方航空(00670)、中鐵建(01186)、華虹半導體(01347)之業績公布亦較受市場關注。卓爾集團(02098)股價已連升13個交易日，公司將於今日公布業績。