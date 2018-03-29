重要通告 港股直擊

融創中國(01918)公布截至去年12月底止全年業績，純利110.04億元(人民幣．下同)，按年增長3.44倍，每股基本盈利2.76元，每股攤薄盈利2.7元，末期息每股派0.501元，按年增長約94.9%。

去年核心溢利111.2億元，按年增長約2.59倍。

期內，收入658.74億元，按年增長86.38%；毛利率增長7個百分點至20.7%。

集團指，年內其他開支及虧損由2016年度的2000萬元增至106.9億元，主要由於出於謹慎性考慮，對於樂視相關的投資、債務擔保共計提約99.8億元的減值撥備。

目前，集團正在開發的物業項目總佔地面積約7586.21萬平方米，估計總建築面積約1.88億平方米，及估計可銷售或可出租的建築面積約1.57億平方米。目前，集團土地儲備總面積約為1.47億平方米，權益土地儲備面積約為1.1億平方米，另考慮舊改等協議狀態的土地，土地儲備總面積約為2.18億平方米。

集團指，今年將有超過340個項目進行銷售，預計總可售資源約6745億元。集團預計政府整體放鬆房地產調控政策的可能性很小，同時，持續收緊的流動性將繼續對行業產生較大影響，集團對今年的房地產市場保持謹慎的態度，但料供求關係健康的核心城市依然會保持穩定，整體市場不會出現較大波動。拿地策略方面，集團也將保持謹慎。