港股全日沽空金額198.38億元，另有約998.7萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.91%，較上日上升約0.59個百分點，續創逾三周高。
中國平安(02318)連續3天全日沽空金額居首，金額27.91億元，沽空比率33.3%。
騰訊控股(00700)排第二，沽空金額23.42億元，沽空比率11.4%。
第三位是恒生中國企業(02828)，沽空金額7.75億元，沽空比率46.5%。
第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額7.24億元，沽空比率32.2%。
港股全日沽空金額198.38億元，另有約998.7萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.91%，較上日上升約0.59個百分點，續創逾三周高。
中國平安(02318)連續3天全日沽空金額居首，金額27.91億元，沽空比率33.3%。
騰訊控股(00700)排第二，沽空金額23.42億元，沽空比率11.4%。
第三位是恒生中國企業(02828)，沽空金額7.75億元，沽空比率46.5%。
第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額7.24億元，沽空比率32.2%。
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