港股直擊 即巿股評

美國科技股下挫，市場續憂慮貿易戰，隔晚美股全線向下，道指收市跌344點，納指挫2.93%。港股兩連升進賬481點後，於期指結算日跌穿100天線水平，收市僅險守三萬點。

恒指低開280點，甫開挫逾300點，其後跌幅一度收窄至153點，見30637點全日高，不過其後復受壓，上午11時後跌穿100天線(約30437點)，上午最多跌469點，中午跌453點，午後進一步受壓，尾後跌幅超過700點，收市競價時段進一步嘜低。恒指收報30022點，重挫768點或2.5%。大市今日下跌股份比例為77%，上升股比例為23%。

全日成交額1426.44億元，較上日增加約73.55億元或5.4%。

國企指數收報12001點，跌300點或2.4%。

3月期指今日結算，4月期指收市跌797點或2.59%，報29956點，低水67點

A股亦下挫，滬指收市跌1.4%，報3122點，近10個月收市低；深成指跌1.35%。兩市成交額約4998億元人民幣。

歐洲三大股市最新挫逾1%；美國道指期貨最新跌84點，報23775。

藍籌股方面，騰訊(00700)挫4.6%；平保(02318)挫4.1%，連跌7日；滙控(00005)跌1.5%；友邦(01299)跌3%；港交所(00388)跌3.1%。建行(00939)去年多賺4.7%，收市跌2.7%；工行(01398)去年多賺2.8%，收市跌1.6%。另外，銀娛(00027)跌3.4%；中移動(00941)跌2%；中海油(00883)跌1%。相反，全日僅兩隻藍籌錄升幅，萬洲(00288)回升0.5%；蒙牛(02319)去年轉賺20億元人民幣，收市升3.1%。

焦點板塊

汽車股：全線受壓，比亞迪(01211)去年少賺近兩成，並預計今年首季純利約5億至15億元人民幣，即按年將大跌75.24%至91.75%，股價曾挫11.9%，收市跌10.5%，其A股挫8.34%；東風(00489)去年盈利增5%，股價跌6.9%；長汽(02333)創10個月低，收市跌2.8%；吉利(00175)挫5.8%；北汽(01958)跌半成；華晨(01114)今日公布業績，收市挫6.1%；廣汽(02238)跌4.6%。

內房股：主要股份回吐，中海外(00688)跌3.5%；華潤置地(01109)跌3.6%；碧桂園(02007)跌3.4%；中國恒大(03333)跌3.5%；融創(01918)今日公布業績，收市跌2.8%。另外，金茂(00817)去年多賺56%，股價挫半成。相反，多隻二線股見支持，世房(00813)去年多賺51%，股價升2.9%；佳源國際(02768)去年多賺58.3%，並首次派息，股價創上市新高，收市飆15%；佳兆業(01638)曾升8.6%，收市升3%，集團去年虧轉盈，錄盈利32.85億元人民幣，恢復派息；華僑城(亞洲)(03366)升8.6%；寶龍(01238)升2.9%。另外，萬科(02202)逆市升1.8%。

科技股：隔晚美國科技股下挫，當中推出平價新iPad的蘋果公司跌2.56%，本港蘋概股向下，瑞聲(02018)急吐6.3%；舜宇(02382)挫8%；高偉(01415)跌4.1%；丘鈦(01478)挫4%；ASM太平洋(00522)跌1.5%。另外，通達(00698)創逾年半低，收市挫6.5%；信利(00732)創逾兩年低，收市挫6.7%；比亞迪電子(00285)跌8%。軟件股個別走，金山軟件(03888)挫6.7%；網龍(00777)跌3.8%；擎天軟件(01297)急吐8.8%；美圖(01357)挫7%；中軟國際(00354)創新高後，收市倒跌0.3%；科通芯城(00400)去年少賺36.92%，股價急挫11.8%。

中資航空股：另一跌幅靠前板塊，國航(00753)去年純利按年升6%至72億元人民幣，遜市場預期，股價收市挫7%，其A股跌4.23%。東航(00670)曾挫9.1%，收市跌6.9%，其A股跌2.12%；南航(01055)曾挫8.5%見兩個半月低，收市跌8.3%，其A股跌4.9%。另外，中國民航信息網絡(00696)跌2.4%。

焦點股份

統一企業(00220)：績後曾升7.4%見逾一個月高，收市升2.6%。集團去年盈利8.78億元人民幣，按年增44.6%，每股末期息派14.23分人民幣，按年增4倍。

中國龍工(03339)：今早曾升8.6%，收市升3.5%，成交額1.57億元。集團昨日收市後公布，去年盈利10.46億元人民幣，按年增1.26倍，每股派末期息0.16港元。

新股：四股上市，超購王毛記葵涌(01716)最高見11.76元，較招股價1.2元飆8.8倍，收報6.38元，較招股價高5.18元或4.32倍，成交額約15.1億元，不計手續費，每手賺1.036萬元。江蘇創新(02116)收報1.22元，較招股價1.25元低2.4%，不計手續費每手虧損60元。源想集團(08401)收報0.89元，較招股價1.05元低15.2%，不計手續費每手虧損320元。環球印館(08448)收報0.229元，較招股價0.23元低0.4%，不計手續費每手虧損20元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。