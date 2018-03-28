港股直擊 即巿股評

四隻新股今日掛牌。

史上最強超購王毛記葵涌(01716)開報8.4元，最低見5.61元，最高見11.76元，較招股價1.2元飆8.8倍，收報6.38元，較招股價高5.18元或4.32倍，成交約1.9億股，成交額約15.1億元。不計手續費，每手2000股賺1.036萬元。

毛記葵涌為《100毛》及毛記電視母公司，公開發售錄得超額認購約6288倍，成為史上超購王，一手2000股，中籤率僅0.8%，認購1000手方穩獲一手。

江蘇創新(02116)開報1.26元，最低見1.13元，最高見1.29元，收報1.22元，較招股價1.25元，低0.03元或2.4%，成交約9646萬股，成交額約1.2億元。不計手續費，每手2000股虧損60元。

創業板源想集團(08401)開報1.13元，最低見0.86元，最高見1.25元，收報0.89元，較招股價1.05元，低0.16元或15.2%，成交約6620萬股，成交額約7136萬元。不計手續費，每手2000股虧損320元。

創業板環球印館(08448)開報0.395元，最低見0.227元，最高見0.42元，收報0.229元，較招股價0.23元，低0.001元或0.4%，成交約6.4億股，成交額約2億元。不計手續費，每手20000股虧損20元。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。